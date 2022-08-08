Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: TFF, yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#TFF#Futbol
Son dakika: TFF, yabancı oyuncu statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 18:23

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-23 sezonunda Süper Lig kadro statüsünde değişikliğe gidildiğini açıkladı. TFF; takımların A Takım listesinde 35 futbolcu bildirebileceğini, 21 yabancı tescil ettirebileceğini, 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabileceğini ve ilk 11'de en fazla 8 yabancı olabileceğini duyurdu.

Haberin Devamı

TFF, 2022-2023 sezonuna ilişkin Süper Lig kadro uygunluğuna dair bir açıklama yayımladı.

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüplerin A takım listesi en fazla 35 futbolcudan oluşabilecek.

Listede yer alan 35 futbolcudan en az 14 futbolcu, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip olacak.

Açıklamaya göre, kulüpler bu sezon A takım listesinde 21 yabancı tescil ettirebilecek ve 21 kişilik maç kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek.

Maç kadrosunda yer alan 14 oyuncudan en fazla 8 tanesi aynı anda sahada yer alabilecek.

Ayrıca A takım listesinde yer alacak olan yerli oyunculardan en az 4’ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#TFF#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül'ün kahreden ölümü

#Spor
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey

BAKMADAN GEÇME!

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül'ün kahreden ölümü

#Spor
Elveda babacığım Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Elveda babacığım! Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı!

#Semih Sergen
6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü 26 yıldır çözülmeyen cinayet

6 yaşındaki güzellik kraliçesini anne babası mı öldürdü? 26 yıldır çözülmeyen cinayet!

#Jonbenét Ramsey