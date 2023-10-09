Taraftar isterse Burak Yılmaz kalır

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Lugano yenilgisinden sonra Şenol Güneş’in istifası ve seçim kararı alınması Beşiktaş taraftarları için yeterli olmamış gerek ki; maç öncesinde ve sırasında Aboubakar hariç tüm futbolcuları protesto edip yönetimi tekrar istifaya çağırdılar.

Bu tür maçlar kolay değildir. Oynayan her iki takım için de avantaj ve dezavantajlar içerir. İlk yarıya baktığımızda İstanbulspor’un bu durumu avantajı çevirecek gücü yoktu.

GOL SONRASI TARAFTARA MESAJ

Burak Yılmaz ne kadar istese de futbolcuları teknik ve taktik olarak bu maça hazırlamak kolay değildi. Analiz yapılacak bir maç da değil. Bu, futbolcuların reaksiyon göstereceği, karakter koyacağı bir maçtı. Nitekim Aboubakar’ın golden sonra sevinmemesi ve bir araya gelip kenetlenen takımın verdiği fotoğraf bir mesaj niteliğindeydi.

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İlk 5 dakika sırtını sahaya dönerek sessiz protesto yapan Beşiktaş taraftarları protestoyu sonlandırıp yüzünü sahaya döner dönmez golü gördü.

Aboubakar ‘stattakiler bu golü görmezse yazık olacak’ dercesine golünü atmak için taraftarların yüzlerini sahaya dönmelerini bekledi.

BEŞiKTAŞ iLK YARI ÇOK ÜSTÜNDÜ

İlk yarıda hem oyun hem de istatiksel anlamda takımlar arasında büyük fark vardı. Beşiktaş bu devreyi adeta tek kale oynadı. Yüzde 70’lik topa sahip olma oranı ve 10 şutun karşılığında İstanbulspor’un şut sayısı sıfırdı.

İkinci yarı farklı bir çehrede oynandı. Oyun tek kale maç formatından çıktı. İstanbulspor ileri çıkmaya başladı. Bunda en büyük faktör Beşiktaş’ın kondisyon eksikliğinden kaynaklanan fiziksel düşüşü.

Burak Yılmaz yerinde değişiklikler yapınca Beşiktaş tekrar üstünlüğü eline geçirdi.

PENALTIYI GHEZZAL’A ATTIRDILAR

Kazanılan penaltıda taraftarın isteği üzerine Cenk Tosun topu Ghezzal’a bıraktı. Bu Beşiktaş taraftarı istediğini yaptırır. 3 gün önce olağanüstü seçim kararı alınmasını sağladı, dün de penaltıyı Ghezzal’a attırdı. Burak Yılmaz’ın kalmasını isterlerse de sezon sonuna kadar onunla devam edilir...

VAR 2 HATAYI DÜZELTTİ AMA PENALTIDA YOKTU

Süper Lig’de bu sezon 3. maçına çıkan Tugay Kaan Numanoğlu, ilk yarıda topun oynanmasına ve mücadeleye izin vererek maça tempo kazandırdı. Bu devrede 6 faul düdüğü çaldı. İlk yarı performansı iyi olan Numanoğlu, ikinci 45’te şanssız pozisyonlar yaşadı. Tartışmalı pozisyon şöyle:

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· 50’DE Beşiktaş ceza alanındaki Zaynutdinov-Mendy mücadelesinde devam kararı doğru.

· 58’DE Numanoğlu, elle oynama gerekçesiyle Beşiktaş lehine penaltı verdi. Hatalı gördü. VAR’ın hakeme seyrettirmesi yerindeydi. Fakat burada sorun VAR’ın pozisyonu hakeme tek açıdan göstermesi oldu.

İKİNCİ YARDIMCI HAKEM TECRÜBESİZDİ

· 76’DA Beşiktaş’ın iptal edilen golünde ikinci yardımcı hakemin tecrübesizliği nedeniyle önce gol kararı verildi. VAR sayesinde doğru karar verilip iptal edildi. Geçen yıl Süper Lig’e çıkmış ve toplam 5 maç yönetmiş bir yardımcı hakemin böyle bir zor maça atanması doğru değildi.

· 86’DA Rosier’in ortasında Mehmet’in kayarak yaptığı müdahale sonrası eline gelen topta devam ettirmesi doğruydu.

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· 87’DE Muammer-Cenk pozisyonunda, görüntülere göre topa temas eden Muammer. Numanoğlu Muammer’in Cenk’e direkt müdahalesi olarak değerlendirip penaltı verdi. VAR’ ın hakeme izlettirmesi gerekirdi.