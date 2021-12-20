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Kenan Koçak kimdir? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayı Kenan Koçak hakkında bilgiler

Hürriyet Haber
20.12.2021 - 23:10 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takım teknik direktörümüz Vitor Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlanmış ve yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Bu gelişmeden sonra Kenan Koçak ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Peki, Kenan Koçak kimdir?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş'la 2-2 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara alan ve şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar resmen ayrılırken yerine gelecek isimlerin araştırması hızlandı. İşte, Kenan Koçak hakkında bilgiler...

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'ın yardımcısı olarak göreve başlayan Kenan Koçak'ın milli takımdan ayrılmasına sıcak bakılmazken sarı lacivertlilerin listesinde en baş sıralarda yer alıyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izleyen Kenan Koçak, mücadele öncesi Başkan Ali Koç ile samimi bir diyalog yaşarken transfer iddialarını da güçlendirdi.

KENAN KOCAÇ KİMDİR?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981 Kayseri doğumludur. Futbol oynadığı dönemde defansif orta saha pozisyonunda görev alan Kenan koçak futbola SV Waldhof Mannheim’de başladı. Devamında ise alt liglerde forma giyinmeye devam etti.

2003/2004 sezonunda Bundesliga ekibi Redbull Salzburg’a imza attı fakat sadece 2 maçta forma giyebildi.

Sonrasında ise Redbull Salzburg’un B takımında ise 5 maçta forma giyebildi.

Son olarak Alman ekibi Hannover 96’yı çalıştıran Koçak, teknik direktörlük kariyerine ise Almanya 6. Lig ekiplerinden VfR Mannheim’ı çalıştırarak başlamıştı.

Devamında, Waldhof Mannheim ve Sandhausen gibi alt lig ekiplerini de çalıştırdı.

Koçak’ın Almanya vatandaşlığı da bulunuyor.

Kenan Koçak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un yardımcılığını yapacağını duyurmuştu.

Etiketler: Kenan Koçak kimdir , seohaber

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