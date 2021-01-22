Trakya'da hamsi bolluğu! "Daha önce balıklar şoktaydı, şimdi insanlar şoka girdi"

Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar rotalarını İğneada açıklarına çevirdi.

Eylülde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yasaklı alan dışında kalan İğneada'da avladıkları bol miktarda hamsi ile limana dönüyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor.

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu çekilen hamsi, balıkçılara rahat bir nefes aldırdı.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yüklüyor. İstanbul'a sevki sağlanan balık buradan Türkiye'ye dağıtılıyor.

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasak nedeniyle İğneada'da avlanan balıkçıların kıyıya bol hamsiyle döndüğünü söyledi.

Bu sayede vatandaşların ucuz balık tüketebileceğini belirten Metin, "Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum." dedi.

"İğneada'da iri hamsi çıkıyor"

Balıkçı Murat Kul ise Karadeniz'de güzel bir av sezonu geçirdiklerini, hamsi bolluğunun yüzleri güldürdüğünü ifade etti.

Bu bolluğun birkaç gün daha sürmesiyle hamsi fiyatlarının ucuzlayacağını anlatan Kul, "Yasaklar nedeniyle rotamızı İğneada'ya çevirdik. Karadeniz büyük bir deniz. Balıklar her zaman aynı şekilde gelmez. Belli bir ayda biraz küçük, belli bir yerde iri balık olabilir. İğneada'da iri hamsi çıkıyor. Ama doğu tarafına bakıyorsunuz biraz daha küçük hamsi var. Hamsinin göçü hızlı olmaya başladı" diye konuştu.

Kul, balıkçıların avlanırken büyük emek verdiğini vurgulayarak, "Biz hamsinin ne pahalı, ne de ucuz olmasını istiyoruz. Değerinde satılsın. Çünkü bunun da sofraya gelirken bir bedeli var, ödenen masraflar var. Kilosu 25-30 liradan satılıyor. Biz herkesin balık yemesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi"

Edirne’nin Keşan ilçesinde de, havaların soğuması ile birlikte fiyatı 15 liraya kadar düşen hamsi tezgahlarda sevenlerini mutlu etti. 30 liradan inen fiyat karşısında şaşıran vatandaşların durumunu anlatan balıkçılar, "Daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi" dedi.



Serin havaların etkisiyle, deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bununla birlikte 'denizlerin kuru fasulyesi' hamsi de su yüzeyine çıkınca bolluk oluştu. Yaşanan hamsi bolluğunun tezgahlardaki etiketlere 15 lira olarak yansımasına vatandaşın tereddütle yaklaştığını söyleyen balıkçı esnafı Miraç Borazan, "İnsanlar şokta şu an, daha önce balıklar şoktaydı şimdi insanlar şoka girdi. Fiyat ucuzlayınca biraz geri çekiliyorlar ama hamsimiz tazedir, güvenle yiyebilirler. Zaten insanlar balık alırken mutlaka onun solungaçlarına, pullarına ve gözlerine dikkat etmeli. Mutlaka yiyeceği balığı da incelemeli" ifadelerini kullandı.



"Yasak kalkarsa deniz kudurur"

Düşen fiyatlarla birlikte, sardalya 15 lira, uskumru 25 lira ve mezgitin 40 liraya satıldığını belirten Borazan, "Karadeniz'de hamsi yasağı var ama Kırklareli'de henüz av yasağı başlamadı. Bu balıklar İğneada'dan geliyor, eğer Karadeniz'de de kalkarsa yasaklar o zaman deniz kudurur" dedi.

"Hamsi garibanın yemeği"

"Bu zamana kadar pahalıydı; ama şu an normal. Daha da inmesi gerek 10 lira olmasını da bekliyoruz" diyen Borazan, şöyle devam etti:

"Fiyatlar yüksek, sebebini bilmiyoruz ama halkın yiyeceği en ucuz balık olan hamsi pahalı. İnsanlar normal şartlarda alamıyorlar, balıkçılar da fiyatları yüksek tutuyor galiba ama onlara da hak vermek lazım çünkü girdi maliyetleri var. Kalabalık aileler için fiyatların düşmesi çok önemli. 60 lira balığa verince, geriye bir şey kalmıyor. Hani nerede bunun ekmeği, nerede salatası? Millet yetişemiyor bu fiyatlara. Balık güzel, düşünce fiyat da uygun oldu önceki gülere göre. Hamsi 40 liraydı 15 lira oldu. Yanına bir salata yapıp bedavaya karın doyurursun. Bizim gibi fakir fukara için uygun denilebilir fiyatlar. Balıkçının işi çok zor, çünkü ucuz. Hamsi garibanın yemeği. Ben aldım 2 kilo 4-5 kişi karnını doyuracak bununla ama cebinde parası olan diğer balıkları da alacak. Fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz."