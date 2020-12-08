Mutfaktaki küçük gereçleri bir de böyle kullanmayı deneyin

Buzdolabı kokularını en aza indirmek için vanilya özü kullanın



Fazla yiyecek depoladığınızda, buzdolabında istenmeyen kokuların oluştuğunu fark edebilirsiniz. Bu durumda ihtiyacınız olan tek şey birkaç damla vanilya özü ve bir parça pamuk… Bu karışımı küçük bir kaseyle ağzı açık bir şekilde buzdolabına yerleştirdiğinizde, kötü kokular yerini mis gibi vanilya aromasına bırakacaktır.



Buzdolabınızın üst kısmına yağlı kağıt serin



Ulaşılması zor alanlarda tozun birikmesine çoğu zaman engel olamayız. Buzdolabınızın üzerine yağlı kağıt sererek kirin yüzeye yapışmasına engel olabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz sıklıkta kolayca değiştirebilir ve yenisini kullanabilirsiniz.



Odadaki kötü kokuyu gidermek için kahve filtrelerini kullanın



Bir kahve filtresiyle, kahve hazırlamaktan çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bunun için filtrenin içine biraz karbonat dökün ve bohça şeklinde sararak bir lastikle ağzını bağlayın. Evinizin herhangi bir köşesine yerleştirdiğinizde, havanın tazelendiğini fark edeceksiniz.



Boş kağıt havlu rulosunu süpürgenin ucuna yerleştirin



Bitmiş kağıt havlularınızın rulolarını geri dönüşüme yollamadan önce farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ruloyu süpürge makinesinin ucuna yerleştirin ve ulaşılması güç alanları kolayca temizleyin.



Mayonez tüpünü bittikten sonra hamur torbası olarak değerlendirin



Plastik mayonez ve ketçap şişelerini bittikten sonra hamur sıkma torbası olarak pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede kurabiyelerinize ve lezzetli kreplerinize muazzam şekiller verebilirsiniz.



Sıvı sabun israfından kurtulmak için lastik kullanın



Muhtemelen sıvı sabunların çok çabuk tükenmesinden siz de şikayetçisinizdir. Sabunlarınızın daha uzun süre dayanması için pompanın alt kısmına bir lastik bant geçirin ve ihtiyacınız olan kadarını kullanarak tasarruf edin.



Lavabo giderlerini temizlemek için ağız bakım suyu kullanın



Lavabo giderleri, mutfağın en çok kirlenen alanlarından biridir. Bulaşıkları yıkadıktan sonra gidere ağız bakım suyu dökmeyi deneyin. Böylelikle yağdan ve kötü kokudan kurtulmakla kalmaz, bakterilerden de arınmış olursunuz.





