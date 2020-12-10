Mutfağınızda neden hidrojen peroksit bulundurmalısınız?

İnatçı lekeleri sert yüzeylerden çıkarmada bulaşık deterjanı tek başına yeterli olmayabilir. Hidrojen peroksit ise elde veya bulaşık makinesinde yıkama esnasında deterjanınızın gücünü artırmada oldukça etkilidir.



Tek başına güçlü bir dezenfektan



Hidrojen peroksit aynı zamanda, tek başına bulaşıklarınızı ve evinizdeki diğer yüzeyleri temizlemek için kullanılabilecek güçlü bir dezenfektan... Daha etkili sonuçlar için, bulaşık deterjanına hidrojen peroksit ekleyin ve iyice çalkalayarak içinde çözünmesini sağlayın. Bu etkili karışım, oksijeni hapsederek kabarcıklar oluşturacak ve bulaşık deterjanının daha fazla köpürmesine yardımcı olacaktır.



Hangi peroksiti kullandığınıza ve miktarına dikkat edin



Peroksit ve bulaşık sabununun gücünden ekstra yararlanmak için uyulması gereken birkaç temel nokta daha var. İlk olarak yüzde üç ila altı arasında seyreltilmiş bir peroksit kullandığınızdan emin olun, bunun için ürünün etiketini kontrol edebilirsiniz. Bulaşık makinenizi çalıştırıyorsanız, deterjanınızı kullanmaya başlamadan önce yaklaşık 50 mililitre peroksit ekleyebilirsiniz. Aynı miktarda peroksidi bulaşık sabununuza da ekleyebilirsiniz, bu da onu mikropları uzaklaştırmak için daha güçlü bir dezenfektan haline getirir.



Yiyeceklerle temasından kaçının

Evinizdeki diğer yüzeyleri dezenfekte etmek için peroksit kullanmak istiyorsanız, sprey şişesi iyi bir fikir olabilir. Böylece tezgahınızdan tabaklarınıza ve fincanlarınıza kadar ihtiyacınız olan her şeyde kolayca kullanabilirsiniz. Ancak peroksiti kullanmaya başlamadan önce yüzeylerini iyice sildiğinizden emin olun. Ve yiyeceklerle temas edecek bir kabı temizliyorsanız, ardından sabunlu suyla tekrardan yıkamayı unutmayın.

Sirke ile asla karıştırmayın

Son olarak, çoğu kimyasal temizlik ürünlerinde olduğu gibi, hidrojen peroksit kullanırken de her zaman dikkatli olun. Sirke ve peroksiti karıştırmaktan kaçının. Çünkü bu iki bileşen bir araya geldiğinde tehlikeli bir asit oluşturabilir.