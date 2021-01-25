MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSosyal Haberleri Yemek Haberleriİzmit Belediyesi'nden TRT Belgesel'e esprili pişmaniye yanıtı
GeriYemek İzmit Belediyesi'nden TRT Belgesel'e esprili pişmaniye yanıtı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yemek
İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

İzmit Belediyesi'nden TRT Belgesel'e esprili pişmaniye yanıtı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmit Belediyesi'nden TRT Belgesel'e esprili pişmaniye yanıtı
Abone Olgoogle-news

İzmit Belediyesi, TRT Belgesel’in Malatya’da pişmaniye yapımıyla ilgili sosyal medya paylaşımına esprili bir gönderme yaptı.

TRT Belgesel, başkenti İzmit olan pişmaniyeyle ilgili sosyal medyadan hesabından, "Malatya’da, geleneksel yöntemlerle 'pişmaniye' hazırlanıyor. Temel olarak şerbetin macun kıvamına getirilmesi ve şeker halkasının koparılmadan kavrulmuş unun içinde bükülmesiyle yapılan lezzet, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor" yazılı bir paylaşım yaptı.

Pişmaniye tarifi
Pişmaniye tarifi

İzmit Belediyesi de yaptığı esprili gönderme ile pişmaniyenin ana vatanının İzmit olduğunu hatırlattı.

Kemal Sunal’ın 'Sahte Kabadayı' filminde İzmit’te çekilen pişmaniye sahnesindeki görüntülerle TRT’ye mesaj gönderen İzmit Belediyesi, "Pişmaniye kırmızı çizgimizdir, başkenti de İzmit’tir. Malatya’da kayısı yiyebilir, pandemi bittiğinde de İzmit Belediyesi 12. Pişmaniye Festivali'ne gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesinden TRT Belgesele esprili pişmaniye yanıtı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle