Kötü kokuları karbonatla yok edin



Bazen, evinizi hoş olmayan kokuların ele geçirmesine engel olamazsınız. Özellikle de düzenli olarak yemek yapıyorsanız… Aslında bu soruna bir kase karbonatla çözüm getirebilirsiniz. Karbonat kokusu evin her köşesine yayılmış istenmeyen kokuları kolayca yok eder. Bu yöntem özellikle kilerde ve küçük mutfaklarda işe yarıyor. Üstelik karbonat kokuyu bastırmak yerine, tamamen yok ediyor, ayrıca bulması kolay ve oldukça hesaplı!



Kendi oda spreyinizi yapın



Okaliptüs, lavanta ve limondan oluşan doğal bir karışımla kendi oda parfümünüzü tasarlayabilirsiniz. Önce otları sıcak suda bitki çayı yapıyor gibi demleyin, ardından karışımı, kullanımını kolaylaştırmak için bir sprey şişesine aktarın. Sonrasında gelsin mis kokulu evler…



Limon kabuklarını kaynatın



Limonları kullandıktan sonra kabuklarını değerlendirme, aynı zamanda odanızın havasını değiştirme fırsatını kaçırmayın. Bunun için, limonları geniş bir tencereye koyun ve üzerine su doldurun, sonra ocakta yarım saat kadar kısık ateşte kaynatın. Bu çöpe gidecek bir malzemeyle elde edilebilecek fazlasıyla iyi bir koku!



Kahve çekirdeklerini kavurun

Kahve yaptığınızda evin her tarafına nasıl da güzel kokuların yayıldığını çok iyi bilirsiniz. Bu kez kahve çekirdeklerini 7 ila 10 dakika kadar 200 dereceye ayarladığınız fırınınızda bekletmeyi deneyin. Ardından, fırınınızın kapağını açık bırakın ve enerji saçan kahve kokularının tadını çıkarın.



Baharat ve meyvelerden potpuri hazırlayın



Her biri eşsiz aromaya sahip birbirinden değerli baharat ve meyvelerin, evin her köşesini sarmasını kim istemez ki?Elma dilimleri, portakal kabukları, tarçın çubukları ve karanfili tencerede kısık ateşte pişirin. Dilerseniz karışıma biraz Hindistan cevizi, biberiye, hatta kızılcık da ekleyebilirsiniz.



Vanilya özütü ısıtın



Bir tabağa birkaç damla vanilya özütü koyun ve ardından 150 dereceye ayarladığınız fırınınızda yarım saat pişirin. Vanilya, her zaman birisinin lezzetli bir kek yaptığı hissi yaratır ve ipeksi bir koku yayar. Ayrıca vanilya kokusu tek başına ağır geliyorsa, biraz limon ve portakal kabuğu rendeleyerek turunçgillerden oluşan bir karışım elde edebilirsiniz.

Havayı aktif karbonla arındırın



Mutfaktaki en etkili ve uygun fiyatlı koku gidericilerden biri de gazları emme özelliğine sahip olan aktif karbondur. Kötü kokuları yok etmek için, mutfak penceresinin yanındaki gözenekli bir çantaya 500 gram aktif karbon asın. Ayrıca bu yöntemi çöp kokusunu gidermek için de kullanabilirsiniz.



Bir bardak sirke kullanın



Muhtemelen temizlikte zaten sirke kullanıyorsunuzdur, aynı zamanda bu mucizevi ürünü kokuyu gidermek için de kullanabilirsiniz. Özellikle kızartmalardan sonra, kokuyu gidermeye yardımcı olması için ocakta bir bardak beyaz sirke kaynatın. Ayrıca, daha taze kokan bir mutfakla uyanmak için gece boyunca tezgaha bir bardak sirke de bırakabilirsiniz.

Uçucu yağlar



Uçucu yağlar veya konsantre bitkiler ve otlar, özellikle de parfümlü mum veya oda spreylerini tercih etmiyorsanız, evinizin güzel kokmasını sağlamanın harika bir yoludur. Difüzöre koyduğunuz greyfurt, biberiye, limon, nane ve tarçınlı portakal gibi yağlarla evin her köşesini tazeleyebilir, aynı zamanda havayı nemlendirebilirsiniz.