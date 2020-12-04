KÃ¶tÃ¼ kokularÄ± karbonatla yok edin



Bazen, evinizi hoÅŸ olmayan kokularÄ±n ele geÃ§irmesine engel olamazsÄ±nÄ±z. Ã–zellikle de dÃ¼zenli olarak yemek yapÄ±yorsanÄ±zâ€¦ AslÄ±nda bu soruna bir kase karbonatla Ã§Ã¶zÃ¼m getirebilirsiniz. Karbonat kokusu evin her kÃ¶ÅŸesine yayÄ±lmÄ±ÅŸ istenmeyen kokularÄ± kolayca yok eder. Bu yÃ¶ntem Ã¶zellikle kilerde ve kÃ¼Ã§Ã¼k mutfaklarda iÅŸe yarÄ±yor. Ãœstelik karbonat kokuyu bastÄ±rmak yerine, tamamen yok ediyor, ayrÄ±ca bulmasÄ± kolay ve oldukÃ§a hesaplÄ±!



Kendi oda spreyinizi yapÄ±n



OkaliptÃ¼s, lavanta ve limondan oluÅŸan doÄŸal bir karÄ±ÅŸÄ±mla kendi oda parfÃ¼mÃ¼nÃ¼zÃ¼ tasarlayabilirsiniz. Ã–nce otlarÄ± sÄ±cak suda bitki Ã§ayÄ± yapÄ±yor gibi demleyin, ardÄ±ndan karÄ±ÅŸÄ±mÄ±, kullanÄ±mÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in bir sprey ÅŸiÅŸesine aktarÄ±n. SonrasÄ±nda gelsin mis kokulu evlerâ€¦



Limon kabuklarÄ±nÄ± kaynatÄ±n



LimonlarÄ± kullandÄ±ktan sonra kabuklarÄ±nÄ± deÄŸerlendirme, aynÄ± zamanda odanÄ±zÄ±n havasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirme fÄ±rsatÄ±nÄ± kaÃ§Ä±rmayÄ±n. Bunun iÃ§in, limonlarÄ± geniÅŸ bir tencereye koyun ve Ã¼zerine su doldurun, sonra ocakta yarÄ±m saat kadar kÄ±sÄ±k ateÅŸte kaynatÄ±n. Bu Ã§Ã¶pe gidecek bir malzemeyle elde edilebilecek fazlasÄ±yla iyi bir koku!



Kahve Ã§ekirdeklerini kavurun

Kahve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda evin her tarafÄ±na nasÄ±l da gÃ¼zel kokularÄ±n yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ok iyi bilirsiniz. Â Bu kez kahve Ã§ekirdeklerini 7 ila 10 dakika kadar 200 dereceye ayarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±zda bekletmeyi deneyin. ArdÄ±ndan, fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakÄ±n ve enerji saÃ§an kahve kokularÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±n.



Baharat ve meyvelerden potpuri hazÄ±rlayÄ±n



Her biri eÅŸsiz aromaya sahip birbirinden deÄŸerli baharat ve meyvelerin, evin her kÃ¶ÅŸesini sarmasÄ±nÄ± kim istemez ki?ÂElma dilimleri, portakal kabuklarÄ±, tarÃ§Ä±n Ã§ubuklarÄ± ve karanfili tencerede kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸirin. Dilerseniz karÄ±ÅŸÄ±ma biraz Hindistan cevizi, biberiye, hatta kÄ±zÄ±lcÄ±k da ekleyebilirsiniz.



Vanilya Ã¶zÃ¼tÃ¼ Ä±sÄ±tÄ±n



Bir tabaÄŸa birkaÃ§ damla vanilya Ã¶zÃ¼tÃ¼ koyun ve ardÄ±ndan 150 dereceye ayarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fÄ±rÄ±nÄ±nÄ±zda yarÄ±m saat piÅŸirin.Â Vanilya, her zaman birisinin lezzetli bir kek yaptÄ±ÄŸÄ± hissi yaratÄ±r ve ipeksi bir koku yayar. AyrÄ±ca vanilya kokusu tek baÅŸÄ±na aÄŸÄ±r geliyorsa, biraz limon ve portakal kabuÄŸu rendeleyerek turunÃ§gillerden oluÅŸan bir karÄ±ÅŸÄ±m elde edebilirsiniz.

HavayÄ± aktif karbonla arÄ±ndÄ±rÄ±n



Mutfaktaki en etkili ve uygun fiyatlÄ± koku gidericilerden biri de gazlarÄ± emme Ã¶zelliÄŸine sahip olanÂ aktif karbondur. KÃ¶tÃ¼ kokularÄ± yok etmek iÃ§in, mutfak penceresinin yanÄ±ndaki gÃ¶zenekli bir Ã§antaya 500 gram aktif karbon asÄ±n.Â AyrÄ±ca bu yÃ¶ntemi Ã§Ã¶p kokusunu gidermek iÃ§in de kullanabilirsiniz. Â



Bir bardak sirke kullanÄ±n



Muhtemelen temizlikte zaten sirke kullanÄ±yorsunuzdur, aynÄ± zamanda bu mucizevi Ã¼rÃ¼nÃ¼ kokuyu gidermek iÃ§in de kullanabilirsiniz.Â Ã–zellikle kÄ±zartmalardan sonra, kokuyu gidermeye yardÄ±mcÄ± olmasÄ± iÃ§in ocakta bir bardak beyaz sirke kaynatÄ±n. AyrÄ±ca, daha taze kokan bir mutfakla uyanmak iÃ§in gece boyunca tezgaha bir bardak sirke de bÄ±rakabilirsiniz.

UÃ§ucu yaÄŸlar



UÃ§ucu yaÄŸlar veya konsantre bitkiler ve otlar, Ã¶zellikle de parfÃ¼mlÃ¼ mum veya oda spreylerini tercih etmiyorsanÄ±z, evinizin gÃ¼zel kokmasÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n harika bir yoludur.Â DifÃ¼zÃ¶re koyduÄŸunuz greyfurt, biberiye, limon, nane ve tarÃ§Ä±nlÄ± portakal gibi yaÄŸlarla evin her kÃ¶ÅŸesini tazeleyebilir, aynÄ± zamanda havayÄ± nemlendirebilirsiniz. Â