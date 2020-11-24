Tomb Raider Reloaded telefonlara geliyor

Uzun yıllardır oyuncuların karşısına çıkan ve Lara Croft'un maceralarını konu edinen Tomb Raider, bu kez mobil cihazlara geliyor. Henüz oyunla ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da Tomb Raider Reloaded ismi resmen duyuruldu.

Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği ve Emerald City Games ekibinin geliştirdiği Tomb Raider Reloaded, hem iOS hem de Android cihazlara geliyor. Ücretsiz olarak yüklenebilecek olan oyunun 2021 yılından önce telefonlara gelmesi beklenmiyor.

Aksiyon arcade tarzı bir oyun olması beklenen Tomb Raider Reloaded'un fragmanı da yayınlandı. Ancak görüntüler, oynanışla ilgili fikir vermekten oldukça uzak ve oyuncuların detayları öğrenebilmek için bir süre daha beklemesi gerekecek.



