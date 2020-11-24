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Tekno
Haber Giriş: 24.11.2020 - 08:10 | Son Güncelleme:

Tomb Raider Reloaded telefonlara geliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Tomb Raider Reloaded telefonlara geliyor
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Oynaması ücretsiz olan Tomb Raider Reloaded, hem iOS hem de Android işletim sistemi yüklü telefonlara geliyor.

Uzun yıllardır oyuncuların karşısına çıkan ve Lara Croft'un maceralarını konu edinen Tomb Raider, bu kez mobil cihazlara geliyor. Henüz oyunla ilgili net bir bilgi paylaşılmasa da Tomb Raider Reloaded ismi resmen duyuruldu.

Square Enix'in yayıncılığını üstlendiği ve Emerald City Games ekibinin geliştirdiği Tomb Raider Reloaded, hem iOS hem de Android cihazlara geliyor. Ücretsiz olarak yüklenebilecek olan oyunun 2021 yılından önce telefonlara gelmesi beklenmiyor.

Aksiyon arcade tarzı bir oyun olması beklenen Tomb Raider Reloaded'un fragmanı da yayınlandı. Ancak görüntüler, oynanışla ilgili fikir vermekten oldukça uzak ve oyuncuların detayları öğrenebilmek için bir süre daha beklemesi gerekecek.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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