Sosyal medya platformları birbiri ardına Türkiye'ye temsilci atıyor

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, VKontakte (VK), Google (YouTube), Dailymotion, TikTok, Spotify, MUBİ, Netflix ve Amazon Prime Video gibi sosyal medya platformları, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer aldı.

Türkiye'ye temsilci atayacağını son olarak açıklayan şirket ise Microsoft'un sahibi olduğu, sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olarak faaliyet gösteren LinkedIn oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Konuya ilişkin reklam yasağı uygulamasının Resmi Gazete'de yayımlanmasına günler kala LinkedIn de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yasaya rağmen Türkiye'de yoğun olarak kullanılan ancak henüz temsilci atama kararı almayan şirketler de bulunuyor. WhatsApp ve Instagram'ın da sahibi olan Facebook, Twitter ve Pinterest gibi şirketler, Türkiye'ye temsilci atama konusunda henüz başvuruda bulunmadı. Yasaya göre, Türkiye'ye temsilci atamamaları durumunda bu şirketlere reklam yasağı uygulanacak.

Yasa ile 5 aşamalı yaptırım uygulaması getirildi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getirilmişti.

Yasa kapsamında Türkiye'de temsilcilik açmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım getirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ilk aşama olarak 10 milyon TL, ikinci aşamada da 30 milyon TL para cezası uygulandı. Verilen 30 günlük ceza süresinin bitmesinin ardından hala temsilcilik açmayan sosyal medya platformları için ise reklam yasakları gelecek.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek. Yasa ile sosyal medya kaynaklı oluşan "dijital ekonominin vergilendirilmesi", "içerik", "muhataplılık" ve "güvenlik" gibi sorunların aşılması planlanıyor.





