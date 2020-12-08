PES 2021 LITE yayınlandı: Herkese ücretsiz

PES 2021'nin ücretsiz sürümü olan PES 2021 LITE yayınlandı. Oyunu Xbox One, PS4 ve PC üzerinden deneyimleyebiliyorsunuz. Geriye dönük uyumluluk özelliği de bulunan oyun, bu sayede yeni nesil oyun konsollarında da sorunsuz çalışıyor. Oyunu ücretsiz olarak indirmek için Steam, Xbox mağazası ve PlayStation mağazalarını kullanabilirsiniz.

OYUNUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE'in ücretsiz oynanan sürümü olan PES 2021 LITE ile myClub'da kendi takımızını oluşturabilir, Matchday'de favori taraflarınızı destekleyebilir ve eFootball modunda e-spor kariyerinize başlayabilirsiniz.

* Oyunun tam sürümündeki myClub verilerine LITE sürümünden erişilebilir ve aynı şekilde tam tersi de yapılabilir.



* PES 2021 LITE, oyunun tam sürümüne sahip olan kullanıcılarla online maçlar oynamanıza imkan sağlar.



* Ana Lig sadece PES 2021'in tam sürümünde mevcuttur. PES 2021 LITE'ta yer alan tüm modların tam listesi için resmi web sitesine göz atabilirsiniz.



* Bazı kulüpler belli modlarda mevcut değildir.



* PES 2021 LITE'ta bütün eFootball modu müsabakaları mevcut değildir.



* COVID-19'un devam eden etkisi sebebiyle gerçek yaşamdaki bazı futbol liglerinde ve/veya turnuvalarında ani kural değişiklikleri yaşanabilir. Bunun sonucunda oyundaki kurallar, gerçek yaşamdaki karşılıklarıyla kusursuz bir şekilde örtüşmeyebilir. Gelecek güncellemelerde önceden haber verilmeden ligleri ve turnuvaları etkileyen başka değişiklikler de yapılabilir.



