Makyaja yeni başlayanlar için allık seçimi

Farklı allık türleri hakkında bilgi edinin



Allık malzemeleri arasında en yaygını toz olanlardır. Ayrıca krem ve jel formundaki diğer allık çeşitlerini de gözden geçirebilirsiniz. Herkesin kişisel bir favorisi vardır. Her ne kadar krem allığı kontrol etmesi kolay görünse de sizin için uygun olabilecek diğer çeşitleri değerlendirmekte fayda var.







Parlak mı mat mı olduğuna karar verin

Allıkta mat ve parlak görünümlerde birçok çeşit renk paleti vardır. Tamamen nasıl görünmek istediğinizle alakalı allık seçimlerinizi yaparken, giysilerinizi de göz önünde bulundurmayı unutmayın. Eğer allık detayını yeni keşfedenlerdenseniz, kusurları örtmenize yardımcı olacak hafif ışıltılı olanlarla başlayabilirsiniz.



Cilt tonunuzu belirleyin

Makyaj yaparken cilt tonunuza uygun tonlar kullanmak çok önemlidir. Fondöten, kapatıcı, allık ve pudranın cilt tonunuza uyum sağlaması gerekir. Göz makyajı ve rujda biraz daha cesur olabilirsiniz. Genel kural, cildiniz ne kadar açıksa, ihtiyacınız olan allık o kadar açık tonda olur ve aynı şekilde cildiniz ne kadar koyuysa ihtiyacınız olan allık o kadar koyu olur.







Satın almadan önce deneyin



Mümkünse, satın almadan önce mutlaka allıklarınızı deneyin. Sonuç olarak allık paketindeki renkler her zaman göründüğü gibi durmayabilir. Ve eve geldiğinizde onları iade etme şansınızı da kaybetmiş olursunuz.

Doğru tekniği uygulayın



Allık uygulamanın aslında mükemmel bir yolu yoktur ancak genel olarak herkes için işe yarayan kullanabileceğiniz bazı püf noktaları vardır. Gülümseyin ve elmacık kemiklerinize allığı sürün. Sonra, fırçayı elmacık kemiğiniz boyunca yukarı doğru kaydırın. Çok açık tenliyseniz çeneye, burun ucuna ve alnınıza da biraz sıcaklık katmak için fırçada kalanları uygulayabilirsiniz.







Kontrollü sürün



Bu ipucu en önemlisi olabilir. Bir anda istemediğiniz kadar yoğun bir kırmızılıkla karşılaşmamak için fırçayı başlangıçta hafifçe allığınıza değdirin. Ayrıca allığınızı dikkatlice karıştırmanız ve sert çizgilerin oluşmadığından emin olmanız gerekir.



Rötuş yapın



Her zaman makyajınızı tamamladıktan sonra rötuş yapmayı unutmayın. Diyelim ki aynaya baktınız ve bir yanağın diğerinden daha fazla kızardığını fark ettiniz. Ya da evin ışıklı bir alanına geçtiğinizde çok yoğun sürdüğünüze karar verdiniz. Böyle durumlarda üzerine biraz fondöten ve pudra ekleyerek rengi dengeleyebilir, istediğiniz ton eşitliğini sağlayabilirsiniz.