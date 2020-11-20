Kil maskeleri neden cildimize faydalı?

Kil maskesinin faydaları nelerdir?



Kil maskeleri kurudukça, cildinizin içindeki fazla yağı ve kiri çekme eğilimindedirler. Haftalık kullanıldıklarında mevcut kusurları yatıştırabilir veya hatta gelecekteki lekelerin ortaya çıkmasını önleyebilirler.



Günümüzde ovalama ve vücut peelingi gibi ürünlerinin içerisinde 'mikro plastik parçacıklar' vardır. Bu mikro boncuklar, ölü hücreleri çıkarmak için cildinize sürtünen küçük plastik parçalarıdır. Ancak doğal çamur maskeleri mikro boncuklar içermez, bu da onları cildinize iyi bakmanın çevre açısından güvenli bir yolu haline getirir.



Mısır medeniyetine kadar neden çamur maskelerinin kullanıldığını anlamak zor değil. Çamur maskelerindeki doğal mineraller - kalsiyum, sülfat ve magnezyum dahil - cildiniz için harikadır. Çamur maskesinin belki de tek özelliği, bir nemlendirici ile tamamlanmadığı takdirde cildinizi hafifçe kurutabilmesidir.



Yaşlandıkça cildiniz daha az yağ üretir. Kil maskeleri cildiniz için çok iyi besinler içerdiğinden, yüzünüze genç bir ışıltı verebilir ve bir nemlendirici ile takip ettiğinizde bu yağların bir kısmını cildinize geri verebilir. Üstelik çamur maskesi kurudukça cildi sıkılaştırarak doğal bir yaşlanma karşıtı çözüm sağlar.

Çamur maskenizi uygularken bu ipuçlarını aklınızda bulundurun: