Her gün esneme egzersizleri yapmanın vücudunuza faydaları

Her gün vücudu esnetmek meditasyon gibidir

Esneme, bir egzersiz şekli olarak kabul edilir, bu nedenle koşmak, bisiklete binmek ve yürümek gibi, zihinsel sağlığınıza fayda sağlar ve büyük bir stres gidericidir. Bu kadar çok insanın yogaya yönelmesinin de muhtemelen nedeni budur. Çünkü uzmanlara göre vücuda yapılan açma germe hareketleri, beyin dinlenmesine yardımcı olan endorfini üretiyor.

Hayata bakış açınızı değiştirir

Ayrıca esneme egzersizleri, zihnimizi açarak daha net düşünmemize yardımcı olur. Muhtemelen vücudunuz katı ve sertse, sorunlara yaklaşma biçiminde de katılaşıyorsunuz ve tam tersi bedeninizi esnettiğinizde, hayata karşı daha esnek bakmaya başlıyorsunuz. Yani bu hareketler, hafife alınmayacak kadar çok etki ediyor.

Doğru tekniği kullandığınızda fayda sağlar

Zihinsel ve fiziksel sağlık yönleri bir yana, esnerken doğru teknikleri kullanmanın önemli olduğunu bilmek gerekir. Ve yanlış bir şekilde yaparsanız, ne yazık ki günlük egzersizlerin fiziksel ve zihinsel faydalarından yararlanamazsınız. Zamanınızı boşa harcamadığınızdan emin olmak için bir uzmandan rehberlik isteyin veya güvenilir fitness videolarını izlemeyi deneyin.

Yavaş hareketlerle başlayın

Egzersize ilk başta yavaş ve yumuşak hareketlerle başlamak gerekir. Böylelikle yavaşça esnemeye başlar ve bedeninizi yanlış bir hareketle birden yormamış olursunuz. Daha önce yapmadıysanız, bir anda esnemeyi beklemek hata olur. Bazı insanlar en zor hareketleri bir anda yapmayı hedefliyor ki bu çok tehlikelidir. Her hareketi doğru zaman ve şekilde yaptığınızdan emin olun ve sadece bu sürecin tadını çıkarmaya çalışın.