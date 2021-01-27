Hamilelik döneminde bel ağrıları neden olur?

Hamilelikte aşırı kilo alımı ve progesteron hormonun artış etkisine bağlı destek dokularda yumuşama omurgada ağrılara sebep olabiliyor. Hamilelik boyunca bel ağrısı fazlaca görülür ancak bu ağrıların sebebi nadir olarak bel fıtığı kaynaklıdır. Hamilelik öncesi fıtığı olan hastalarda gebeliğin ilerleyen aylarında karnın büyümesiyle vücudun ağırlık merkezinin değişmesine bağlı olarak ağrıda artış veya fıtık derecesinde ilerleme olabilir. Hamileliğin ilk aylarında hafif egzersizler yapmak vücudu hamileliğe alıştırmak ,ilerleyen aylarda büyük fayda sağlar.

Hamilelikte bel ağrıları mutlaka fıtık var demek değildir!

-Hamilelik sonrası ağrılar çoğunlukla büyük ölçüde azalmaktadır.

-Ancak hamilelikte muayene ve zararsız yöntemler ile tedavi ve gerekli ise doğum sonrası da tedavi devam etmelidir.

-Doğum sırasında doğum şekline bağlı olarak doğumdan birkaç gün sonra ağrı yaşanması normal kabul edilir.

-Sezaryen doğumlarda spinal veya epidural anestezi sırasında bele uygulanan iğneye bağlı ağrılar için de ağrı kesici önerilmiyor. Diğer yöntemler uygun görülüyor.

-Bu ağrılar birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden de geçebilir.

Doğumdan yıllar sonra yaşanan bel ağrılarının ise bu iğnelerle hiçbir alakası olmayabilir! Hamile anne adayları bebeğinizi sağlıkla kucağınıza alın, hamilelik sırasında kendinize ne kadar iyi bakarsanız bebeğinize o kadar faydalı olursunuz, unutmayın!