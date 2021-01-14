Covid aşısı dolgu ve botoks yaptıranlar için tehlikeli mi?

Covid-19 salgınına karşı geliştirilen Alman ve Çin aşılarından sonra ABD’de ‘Moderna’ adlı m-RNA aşısına acil kullanım onayı verilerek aşılama programının başlatılmasıyla birçok yeni yan etki kaydedildi. Sosyal medya ve haber sitelerinde geniş yer tutan bu yeni yan etkilerden biri ise dermal dolgusu olan hastalarda görülen cilt reaksiyonları...

Sadece 3 kişide yan etki görüldü

Günümüzde pek çok kişinin daha genç ve güzel görünmek amacıyla ince çizgilerini, kırışıklıklarını düzeltmek, yanakları ve dudaklarını belirginleştirmek için dolgu ve botoks gibi kozmetik işlemler yaptırıyor. Moderna m-RNA aşısı yan etkileri haberlerinin ise tedirginliğe neden oldu. ABD Gıda İlaç Dairesi (FDA), Moderna koronavirüs mRNA aşısının, Faz3 çalışmasına katılan 15 bin 184 kişiden sadece 3’ünde yan etki olarak dolgu bölgesinde şişlik ve hassasiyet geliştiğini açıkladı.

Ancak plasebo grubunda benzer bir yan etki görülmemişti. Yan etki gelişen hastalardan ikisinde 6 ay önce yanak dolgusu, birine ise aşılamadan 2 gün sonra dudak dolgusu uygulanmıştı. Dudak dolgusuna bağlı şişliğin aşı ile ilişkili olmayacağı düşünülmekte. Bu üç kişinin tüm reaksiyonları steroidler ve antihistaminik tedavisi gibi basit bir tedavi ile tamamen çözüldü. Bu reaksiyonların nedeni, immünolojiktir.

Yani aşı yapıldığında bağışıklık sisteminin uyarılması ile yangısal (iltihabi) reaksiyonların artması ile bazı kişilerde dolgu maddeleri de dahil olmak üzere yabancı maddelere karşı aşırı duyarlılık şeklinde iltihabi tepki gelişebilir. Gecikmiş dolgu reaksiyonu adı verilen bu tepki basit bir tedavi ile kolayca ortadan kaldırılabilir. Antihistaminik, steroid, farklı yangı çözücü ilaçlar veya dolgu malzemesinin bir kısmını çözmek için hyalüronidaz enzimi uygulamaları ile durum ortadan kaldırılır.

Endişe edilmemesi gerekiyor

Şu anda Türkiye’de öncelikle uygulanmaya başlanan Covid-19 aşısının Çin menşeili Sinovac şirketinin inaktif aşısında, dolgu veya botulinum toksin gibi diğer kozmetik işlemlerle ilgili herhangi bir yan etki bildirilmedi. Bu nedenle dolgu uygulaması yaptıran hastaların endişe etmesine gerek kalmıyor. Aşılanma öncesi ve sonrası dolgu ve botoks uygulamaları yapılabilir. Dikkat edilmesi gereken konu, dolgu ve botoks gibi bütün kozmetik uygulamaların alanında tecrübeli uzman hekimlerce yapılması gerekliliğidir.

ASDS konuyla ilgili kılavuz yayımladı

Endişeler üzerine ASDS’nin, Moderna mRNA aşısının dermal dolgu maddeleri üzerindeki yan etkilerine ilişkin ’Dermal Dolgu Hastalarında SARS-CoV-2 mRNA Aşısının Yan Etkilerine İlişkin Kılavuz’ yayımladı. Kılavuzda, FDA verileri, Moderna mRNA-1273 aşısı alan 15 bin 184 katılımcının dermal dolgu uygulama alanlarında şişlik ödem geliştiğini ancak plasebo grubundaki hiçbir katılımcıda dolgu ile ilgili olumsuz herhangi bir deneyim yaşanmadığı belirtildi.

Kılavuzda yer alan diğer bilgiler

Hem hyaluronik asit hem de hyaluronik asit olmayan dolgu maddeleri ile dermal dolgu maddesinin enflamatuar olayları çok nadiren ortaya çıkar. Kanıtlar, bu reaksiyonların immünolojik olarak viral ve bakteriyel hastalıklar, aşılar (yani grip aşısı) ve diş tedavileri ile de tetiklenebileceğini göstermektedir. Bu nadir yan etkiler geçicidir ve oral kortikosteroidler ve hyalüronidaz gibi tedavilere yanıt verir ve çoğu zaman tedavi olmaksızın düzelir. Halihazırda dermal dolgu maddeleri ile tedavi edilen hastalar endişelendirilmemeli ve herhangi bir aşı olmaları engellenmemelidir.

Aşı olan hastaların da gelecekte dermal dolgu almaları engellenmemelidir. Moderna mRNA-1273 denemesinde, muhtemelen üç reaksiyon, 15 bin 184 aşı alıcısından dermal dolgu maddeleriyle ilişkiliydi. Kaç deneğin daha önce kaç adet ve marka dermal dolgu maddeleri ile tedavi gördüğü bilinmemektedir. ASDS üyeleri tüm hastalarla ilgili geniş bir tıbbi geçmiş elde etmelidir. Dermal dolgular, hem dermal dolgu maddelerinin enjeksiyonu hem de bunlardan kaynaklanan komplikasyonların yönetimi sadece konusunda uzman onaylı hekimler tarafından uygulanmalıdır.