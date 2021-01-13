Bu besinler tek başına koronavirüse karşı etkili değil

Bu dönemde maalesef sosyal medya üzerinden de bazı besinlerin Kovid-19 üzerine mucizevi etkilerinin olduğuna dair bilgi kirliliği mevcut. Sosyal medyada kekik yağı, incir, zerdeçal, zencefil, sarımsak yağı veya çayı gibi tarifler paylaşılıyor. Bazı besinlerin insan vücudunda bağışıklık mekanizmasına olumlu katkıları olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmıştır, ancak bu demek değildir ki, tek bir besin virüsü yok etsin, ona düşman olsun. Ne yazık ki nasıl kilo vermek için mucize bir besin/bitki yoktur, bu virüsü yok etmek için de böyle bir besin yoktur.

SAĞLIKLI ALTERNATİFLERİ TERCİH EDİN

Önemli olan kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmesi için bunun alt yapısını oluşturmaya başlaması, tek bir besinden mucize beklemeyip tüm beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmesi, ancak o zaman vücudumuz virüs ile savaşabilir duruma gelecektir. Hazır paketli, işlenmiş, şekerli ürünler yerine sağlıklı alternatifler tercih etmeliyiz. Örneğin: film izlerken cips/patates kızartması yemek yerine 1 su bardağı kadar patlamış mısır tercih edebiliriz veya asitli içecekler yerine zerdeçallı süt tercih edebiliriz. Ayrıca özellikle vücudumuzda eksikliği tespit edilen vitamin ve minerallerin takviyelerini kullanmakta fayda var.

ALTIN SÜT TARİFİNİ DENEYEBİLİRSİNİZ

Altın Süt Tarifi:

1 su bardağı sütü, laktozsuz süt tercih etmenizi öneririm, 1 çay kaşığı zerdeçal tozuyla ocakta kaynayana kadar karıştırın. Ardından üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edin. Süt sevmeyenler yoğurdun içine ekleyerek de tüketebilirler. Ancak daha etkili olur düşüncesiyle zerdeçalı fazla tüketmemeye özen gösterin.