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Güncel
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 12:57 | Son Güncelleme:

Uzaktan eğitimin yapıldığı üniversitenin kampüsünde gezinen tilki görüntülendi

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Uzaktan eğitimin yapıldığı üniversitenin kampüsünde gezinen tilki görüntülendi
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BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü bir tilkinin uğrak yeri oldu. Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı kampüsteki tilkinin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan paylaştı.

Uzaktan eğitimin yapıldığı üniversitenin kampüsünde gezinen tilki görüntülendi
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim dönemine geçilmesiyle Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsü boş kaldı. Ormanlık alanın yanında bulunan kampüs, bir tilkinin uğrak yeri haline geldi. Tilki, kampüs içindeki çimlerde gezindi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, fotoğraf makinesiyle tilkinin fotoğraflarını çekti. Peker’in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü. 

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