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Hasan AKYILDIZ- Ali GÜNDOĞAN / MUĞLA, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 16:07 | Son Güncelleme:

Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

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Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü. Bazı vatandaşlar yağmura rağmen dalgalı denizde, sörf yaptı.

Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye döndü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan, saat 10.45 ile 15.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Öte yandan, denizdeki dalgayı fırsat bilenler ise çamurlu suya aldırmadan sörf yaptı.

Marmariste yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf

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