Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)
Son Güncelleme:
Kapadokya'da kar güzelliği
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.
Nevşehir'de dün etkili olan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi, beyaz örtüyle kaplandı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle