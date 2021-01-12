Hayvan gübresi ile evin suyunun donmasını önledi

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan musluk ile su şebekelerinde patlama ve çatlamalar meydana geliyor. Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde oturan ve evinin suları sık sık donan Metin Aslan da dikkat çeken yöntem geliştirdi. Aslan, traktör lastiğinin içini 'fışkı' adı verilen koyun dışkısıyla doldurarak, suyun donmasını önledi. Bu sistemi kendisinden sonra köyde birkaç kişinin daha uygulamaya başladığını belirten Aslan, "Geceleri sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuklar nedeniyle maalesef sularımız donuyor. Donan su borularını açmak ise saatlerimizi alıyordu. Ne yaptıysam bunu önleyemedim. Sonunda evin önünde akmakta olan borunun toprak dışında kalan ve sürekli donan bölümünü traktör lastiğinin içine aldım ve sıcak tutan hayvan dışkısı ile doldurdum. O günden sonra su hiç donmadı. Evde donan sular nedeniyle tüm ihtiyacımızı bu sudan karşılıyoruz. Bunu gören birkaç arkadaş da evinde aynı sistemi uyguladı" diye konuştu.