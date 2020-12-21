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Hürriyet
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Güncel
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın),(DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği

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Bartın'ın yaylalarında kar güzelliği
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BARTIN'ın yüksek rakımlı yaylarında hafta sonu etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Ulus ilçesindeki Gezen ve Ardıç Yaylaları'nda kar ve sisin yol açtığı manzara görenleri hayran bıraktı. İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bin 100 rakımlı, 2 hektarlık alanı kaplayan Gezen Yaylası'ndaki ağaçlar kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yayladaki çam ağaçları, kar ve sisle buluşunca görsel şölen sundu. Yaylada, cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yaylalardaki kar örtüsü dronla havadan görüntülendi.

Bartının yaylalarında kar güzelliği

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