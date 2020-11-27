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Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:24 | Son Güncelleme:

Aydın'da dev meşe mantarı görenleri şaşırttı

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Aydın'da dev meşe mantarı görenleri şaşırttı
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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan Ali Turhan'ın bulduğu dev meşe mantarı görenleri şaşırttı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ mahallesinde yaşayan Ali Turhan'ın bulduğu dev meşe mantarı görenleri şaşırttı. Mevsiminde mantar aradığını ancak bu kadar büyüğüne ilk defa rastladığını belirten Ali Turhan, "48 yaşındayım ve hep köylerde yaşadım. ilk defa bu kadar büyük bir mantarla karşılaştım" dedi.

Mantar aramak için Ilıdağ'dan Küreboğazı Mevkii'ne gittiğini belirten Ali Turhan, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Önceki gün yine Köyden çıkıp Ödemiş Küreboğazı mevkiine mantar toplamaya gittim. Bir meşe ağacının dibinde bu güne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.

Oldukça lezzetli ve değerli olan mantarın yenilebilen mantar türlerinden olduğu belirtildi.

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