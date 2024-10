Paylaşım yapmak istemişti: Sosyal medya fenomeni feci şekilde öldü… Güvenlik ekipmanı olmadan en yüksek köprüye çıktı…

Haberin Devamı

Sosyal medya fenomeni İngiltere vatandaşı Lewis Stevenson, ailesinin iptal etmesi yönündeki ısrarlarına rağmen İspanya’nın en yüksek köprüsüne çıktı. Sosyal medya platformunda paylaşmak için Castilla La Mancha köprüsüne tırmanan Stevenson, güvenlik ekipmanı olmadığı için düştü ve zemine çakıldı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Tagus Nehri’nin iki yakasını bir araya getiren köprü, 2011 yılında inşa edildi. Talavera de la Reina şehrinin vatandaş güvenliğinden sorumlu meclis üyesi Macarena Munoz, 192 metre yüksekliği 152 halatla desteklenen köprüye, "hiçbir koşulda" tırmanılmaması gerektiği konusunda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi.

Munoz, Stevenson yanında 24 yaşında bir İngiliz vatandaşının da bulunduğunu ve ikilinin sosyal medya için "içerik oluşturmak" amacıyla köprüye tırmandıklarını aktardı.

Munoz, "Öğrenebildik ki, Talavera'ya köprüye tırmanmak ve sosyal ağlar için içerik oluşturmak için gelmişlerdi ve bu da bu talihsiz ve üzücü sonuca yol açtı." dedi.

Stevenson’un İngitere’nin Derby şehrinde yaşayan dedesi Clifford Stevenson, “Hepimiz onu vazgeçirmeye çalıştık. Onu her zaman bu tarz aktivitlerden yapmaktan vazgeçirmeye çalışıyorduk ama hep yapıyordu. Bunu yapmayı severdi. Her zaman iyi olacağına inanarak tırmanırdı. Yaptığı şeyi kendi zevki için yapardı. Bunun için para almadı, o bir maceracıydı” ” açıklamasında bulundu.

SON CÜMLESİ: “İYİ GECELER SENİ SEVİYORUM”

192 metrelik köprünün dörtte birini tırmanan ancak daha sonra düşerek hayatını kaybeden Stevenson’ın profiline övgü mesajları yağdı.

İlk mesajı, kalbi kırık kız arkadaşı Savannah Parker atarken ölmeden önce Stevenson’un son cümlesinin “iyi geceler. Seni seviyorum” olduğunu açıkladı.

Stevenson’un 3 günlüğüne İspanya’ya gittiğini söyleyen 25 yaşındaki Savannah, “On bir buçukta konuştuk ve bana söylediği son şey “İyi geceler, seni seviyorum. Beş buçukta bana mesaj atıp ‘günaydın” yazdım.” dedi.

“Rooftopping” (yüksek katlı binaların çatılarında dolaşmak) olarak bilinen eylemi çok sevdiğini bilen kullanıcılardan biri, “Seni tanımak hayatımın en büyük ayrıcalıklarından biriydi. Hiçbir kelime seni ne kadar özlediğimi anlatamaz. Sen her zaman tanıdığım en cesur, en şefkatli ve en komik insan olacaksın. Her binayla, her çatıyla, birlikte geçirdiğimiz her anla gurur duyuyorum. En iyi arkadaşım, kardeşim. Rahat uyu, bir gün yeniden buluşacağız” yazdı.

Stevenson’ın New York'ta bir gökdelenin üzerinde otururken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan bir başka kullanıcı, “Geçtiğimiz yedi yıl içinde beni yeni bir özgürlük anlayışıyla tanıştırdın, hayata bakış açımı büyük ölçüde değiştirdin, kendi yaratıcı çalışmalarımda bana rehberlik ettin, beni her zaman motive ettin ve kendi yaratıcı tutarlılığınla bana ilham verdin. Bana sunduğun fırsatlar ve beni tanıştırdığın insanlar için sonsuza dek minnettar kalacağım. Arkadaşlarından biri olarak kabul edilmek benim için bir zevkti, şimdi rahat uyu kardeşim, başka bir hayatta görüşürüz” paylaşımını yaptı.

Stevenson’un, dünyanın dört bir yanındaki yüksek katlı binaların çatılarında dolaştığı görüntülerini Instagram sayfasında sergilediği görüldü. Stevenson'un New York'taki bir gökdelenin çatısında ve Londra’da şehri gökyüzünden gören bir yerde çektiği baş döndürücü fotoğraflar da paylaşımları arasında yer aldı.

Stevenson’un son tırmanışını, 3 Ekim’de İngiltere’deki futbol takımlarından Nottingham Forest'ın sahasındaki bir tribünün tepesine yaptığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Munoz, Stevenson’un düşme nedeninin açıklık kazanmadığını ve yerel bir mahkeme tarafından soruşturulacağını açıkladı. Stevenson’un yanındaki arkadaşına herhangi bir cezai suçlama yapılması ihtimalinin düşük olduğunu belirten Munoz, cenazenin nakline ilişkin izinlerin verildiğini söyledi.