Bilim dünyasında devrim! 4. evre kanseri yendi… Sadece 6 ay ömrü kalmıştı…

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Ömrünü bilime adayan iki çocuk babası Larry Boyer’in hayatı bilimsel bir gelişme sayesinde kurtuldu.

Dördüncü evre pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından sadece 6 ay ömrü kalan Boyer, kanserin yanı sıra vücuduna yayılan 16 tümör ile mücadele ediyordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Boyer, inanılmaz yeni tedavi sayesinde hastaların sadece yüzde üçünün hayatta kalabildiği dünyanın en ölümcül kanserlerinden birini yendi.

İhtimallerin kendisinden yana olmadığını bilen veri bilimci Boyer, 18 ay sonra mucizevi bir şekilde kanser ile savaşından galip ayrıldı.

DENEYSEL TEDAVİ

56 yaşındaki Boyer'e kanser teşhisi, Mayıs 2022'de sırtındaki ve son zamanlarda göğsünü saran ağrı şikayetiyle doktora gitmesinin ardından konuldu.

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Doktora gittiğinde kas gerilmesi yaşadığını düşünen Boyer, teşhisten önceki dört ay boyunca 30 kilo kaybetti ancak kilo kaybını da her gün 16 km yürümesine bağladı.

Tedavisinin başlangıcında altı kez standart kemoterapi gören Boyer, bir yandan da internet üzerinden deneysel tedavileri araştırmaya başladı ve Kalifroniya’daki Williams Kanser Enstitüsü’nü keşfetti.

Williams Kanser Enstitüsü’nde uygulanan deneysel tedavide, Boyer’in vücuduna yayılan tümörleri donduruldu ve kanseri temizleyen hücreler doğrudan enjekte edildi. Uygulanan deneysel tedavi sayesinde Boyer’in kanseri geriledi ve bulgularının azaldığı görüldü.

Yaşadıklarına ilişkin Boyer, “Mayıs 2022'de ilk teşhis konulduğunda, tedavisiz altı ay, sadece standart bakım tedavisiyle ise bir yıl yaşayabileceğim söylendi. Ancak deneysel tedavi ve standart kemoterapi tedavisinin birlikte uygulanması, bana mümkün olan en iyi sonuçları getirdi. Teşhisten bir yıl sonra kan tahlillerimde ve taramalarımda kanser belirtisine rastlanılmadı.” açıklamasında bulundu.

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BİLİM DÜNYASINDA DEVRİM

ABD'de henüz tam olarak onaylanmamış yeni tedavide; kriyoablasyon (dondurma), kriyocerrahi (çeşitli kimyasalların kullanımı vasıtasıyla çok düşük derecelere ulaşabilen soğuk uygulaması) veya kriyoterapi (vücutta oluşan anormal dokuyu dondurmak ve çıkarmak için aşırı soğuğun kullanılması) olarak bilinen bir prosedürle tümörlerin dondurulmasını içerdi.

Tıbbi metal bir borunun deriden geçirilerek tümörlerin içerisine aşırı soğuk gazlar verilerek dondurulmasını içeren tedavide, beyaz kan hücrelerinin ve bağışıklığın uyarılarak kanserli hücrelere saldırmasının sağlandığı belirtildi.

Yeni tedavi, çalışmaları henüz yolun başında olsa da kanserin kontrol edilemez bir seviyeye geldiği ve ameliyatın seçenek olmadığı kişileri tedavi edebileceğini gösterdi.

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ABD’deki kliniklerinde bu tedaviyi kullanan radyoloji doktoru Jason Williams, “İnsanlara, hayatta kalmaları için yardım etmek zorundayız. Kanseri bitirecek olanların biz olacağımızı görüyorum.” dedi.

Williams’ın uyguladığı tedavideki bazı yöntemler ABD’de yasal ancak özellikle pankreas kanserini tedavi etmek için onaylanmadı. Bu sebeple de tedavi, düzensiz erişime sahip olmasının yanı sıra inanılmaz derecede pahalı hale geldi.

Sigortanın karşılamadığı tedavi için Boyer, tedavi sürecine başlayabilmek için Williams'ın Meksika’daki kliniğine gitti ve ABD’deki maliyetin onda biri olan 125 bin dolar ödeme yaptı.

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Boyer’e, haftada üç kez olmak üzere üç hafta boyunca tedavi aldı ve her tedavi arasında kemoterapi uygulandı. Eylül ayındaki ilk tedaviden bir ay sonra Boyer’in karaciğerindeki tümörün sıvılaştığı söylendi. Kasım ayı başlarındaki taramalarda, Boyer’in karaciğerindeki tümörün yüzde 50 oranında küçüldüğü ve pankreasındaki tümörün yüzde 65 oranında azaldığı görüldü. Ayrıca, vücüdundaki 13 küçük tümörün daha büyük bir kitle ile yok olduğu ortaya çıktı.

Boyer’in, beş yılın sonunda testleri negatif gelene kadar iyileştiği ve kanserden tamamen kurtulduğu resmi olarak ilan edilmeyeceği bildirildi.

Teşhisten iki yıl sonra açıklama yapan Boyer, tedavisi hakkında “Her gün konuştuğum insanlar hayatını kaybettikçe ne kadar şanslı olduğumu hatırlıyorum” paylaşımı yaptı.