Dünyanın en pahalı maddesi: Sadece gramı 4,7 milyar TL

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İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nde geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin, dünyanın en pahalı maddesi olduğu açıklandı.

LadBible'da yer alan habere göre, toz halde bulunan maddenin, çay kaşığının ucu kadar yer kaplacak miktardaki fiyatı dudak uçuklattı. Maddenin, sadece 1 gramının 106 milyon sterlin yani 4,7 milyar Türk Lirası olduğu açıklandı.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Son derece hassas atomik saatler yaratmak umuduyla geliştirdikleri ifade edildi. İmkansızı başarmak ve zamanı ölçmek isteyen bilim insanları,

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Maddenin, imkansızı başarmak ve zamanı ölçmek için atomların titreşimlerini kullanan son derece hassas atomik saatler yaratmak umuduyla geliştirildiği belirtildi.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM



Genellikle oda büyüklüğündeki taşınması zor atomik saatlere ilişkin Oxford'daki uzmanlar, GPS sistemlerinin bir "ayrılmaz" bir parçası olduğunu söyledi.

Uzmanlar, gideceğimiz yeri bulmadk için güvendiğimiz GPS'lerin, atomik saatler ile çalıştığını ve bunların küçük versiyonlarının yaratılmasının navigasyon teknolojisinde devrim yaratabileceğini belirtti.

Adres bulmada en doğru tespitin mobil atomil saatler ile kolaylık yapılabileceği ifade edilirken 2001'den beri bu madde üzerinde çalışan Dr. Kyriakos Porfyrakis, “Akıllı telefonunuzda taşıyabileceğiniz minyatür bir atom saati hayal edin. Bu mobil cihazlar için bir sonraki devrim" ifadelerini kullandı.

Gün geçtikçe yollarda görülmeye başlanan sürücüsüz araçların, bu madde sayesinde 1 milimetreye kadar doğru sürüş gerçekleştirebileceği vurgulandı. Bu sayede, sürücüsüz araçların daha güvenilir hale gelebileceği ve gelecekte yollarda daha fazla sürücüsüz araç görebileceğimiz vurgulandı.

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Oxford'lu bilim insanları, “Atomik saatler sayesinde GPS sistemlerinin, tüneller gibi sinyalin zayıf olduğu yerlerde bile bir arabanın konumunu izlemedeki en doğru veriyi verebileceği" ifadesinde bulundu.

Ancak Dr. Porfyrakis atomik saatlerin bir süre daha günlük yaşamımızın bir parçası olmayacağı konusunda uyardı.

Dr. Porfyrakis, “Bu araştırma projesinin sonuçlanması birkaç yıl alacak. Eğer nihai bir ürün ortaya çıkacaksa, taşınabilir cihazlara girebilecek kadar minyatür olmalı.” dedi.