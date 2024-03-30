Gizlice evlenen yapışık ikizler Abby ve Brittany'den ilk mesaj! Dünya günlerdir onları konuşuyor...

Haberin Devamı

Kendi adlarını taşıyan televizyon programı ile ün kazanan yapışık ikizler Abby ve Brittany, 34 yıl boyunca karşılarına çıkan her zorluğa birlikte göğüs gerdiler ve artık hayatları yeni bir evreye girdi.



Geçtiğimiz hafta yapışık ikizlerden Abby'nin ABD ordusu gazisi Josh Bowling ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.

EVLİLİK HABERİ SONRASI İLK MESAJ



Kız kardeşler 28 Mart'ta sosyal medya hesaplarından yayınladıkları yeni bir düğün videosunda kendilerine nefret kusan herkese net bir mesaj verdiler: "Yaptığımız şeyi beğenmiyorsanız ve hala her adımımızı takip ediyorsanız hayranısınız demektir."



Kardeşler ayrıca Facebook hesaplarından mutlu aile fotoğraflarını paylaşarak evliliklerinin yolunda gittiğini duyurdular.



Kız kardeşlerin düğünü 13 Kasım 2021'de gerçekleşti ancak bunu bir süre gizli tutmayı tercih ettiler.



TÜM GÖZLER ÜSTLERİNE ÇEVRİLDİ



Yapışık ikizlerin evlilik haberi tüm dünya için merak uyandırıcı bir gelişme oldu. Dış basında yer alan haberlerde yapışık ikizlerin çocukluklarından, fiziksel özelliklerine kadar her detay mercek altına alındı.

Haberin Devamı

HAYATTA KALAN NADİR YAPIŞIK İKİZLERDEN BİRİ

ABD'nin Minnosota eyaletinde doğan kardeşler hayatta kalabilen ve yaşamlarına beraber devam eden az sayıda yapışık ikizlerden biri.1990 yılında doğduklarında, doktorlar onları ayırmanın tehlikeli olacağını ve ameliyattan çıkma şanslarının düşük olduğunu söyleyince, ebeveynleri Patty ve Mike Hensel bu riski almak istemedikleri için operasyondan vazgeçtiler.



İkiz kardeşler artık 34 yaşındalar ve bir ilkokulda matematik öğretmeni olarak çalışıyorlar. Her ne kadar dışarıdan son derece mutlu görünseler de aralarındaki bağlantı zorlukları da beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

Abby ve Brittany, pelviste birleşen tek bir vücudu paylaşıyor. Abby sağ tarafı, Brittany ise sol tarafı kontrol ediyor. Ancak uzuvlar içgüdüsel olarak birlikte hareket ettikleri için piyano çalmada ve spor gibi konularda oldukça başarılılar.

Bununla birlikte yapışık kardeşler farklı açlık hisleri ve farklı idrara çıkma ve uyuma dürtüleri yaşıyorlar; hatta boyları bile farklı. Abby biraz daha uzun olduğu için Brittany'nin dengeyi koruyabilmek için parmak uçlarında durması gerekiyor.



Josh Bowling'in önceki evliliğinden Isabella adında 8 yaşında bir kızı var.

"BİR GÜN ANNE OLACAĞIZ" DEMİŞTİ

Kardeşlerin kalpleri ve akciğerleri ayrı ama geri kalan her şeyi paylaşıyorlar. Bu, yasal annenin kim olacağı belli olmasa da, geleneksel yöntemle çocuk sahibi olabilecekleri anlamına geliyor.

Haberin Devamı

İngiliz Telgraph gazetesinde yer alan bilgilere göre kardeşler genç kızlıklarından beri anne olma fikrine sıcak bakıyorlar.



Ergenlik yıllarında verdikleri bir röportajda Brittany,ifadelerini kullanırken Abby isedemişti.

Kızların babası Mike da 2010 yılında Time'a verdiği bir röportajda kızlarının evlilik umutları için “Onlar güzel görünümlü, esprili kızlar. Birlikte olmaları dışında her şey yolunda gidiyor. Eğer çocuk sahibi olmaya karar verirlerse bunu yapan ilk yapışık ikizler olacaklar. " açıklamasında bulunmuştu.