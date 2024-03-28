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Doktorlar 'yaşamaz' demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...

Güncelleme Tarihi:

#Abby And Brittany#Yapışık İkizler#Abd
Doktorlar yaşamaz demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 16:16

Kendi adlarını taşıyan televizyon programı ile ün kazanan yapışık ikizler Abby and Brittany artık 34 yaşında. ABD medyası öğretmen olan kardeşlerin hayatındaki önemli değişikliği okuyucuları ile paylaştı.

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Bebeklik dönemini atlatabilen nadir yapışık ikizlerden olan Abby ve Brittany, ilk kez 1996 yılında ABD'nin ünlü televizyon programı Oprah Show'da göründüler.

Doktorlar yaşamaz demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...

HAYATLARI TELEVİZYON PROGRAMI OLDU

Tek bir vücudu paylaşan ikizler daha sonra kendi adlarını taşıyan 'Abby and Brittany' televizyon programı ile dünya çapında dikkatleri üzerine çekti.

İzleyiciler bu programda yapışık ikizlerin günlük hayatlarını, araba kullanmalarını ve Avrupa'ya yaptıkları seyahatları izledi.

Bir sezonluk program sona erdiğinde Abby ve Brittany üniversiteden mezun olmuştu. Kardeşler o zamandan bu yana ilgi odağı olmadan daha sessiz bir hayat sürüyorlardı.

Doktorlar yaşamaz demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTILAR

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ABD'li yayın organı Today'de yer alan bilgilere, şu anda 34 yaşında olan kız kardeşler öğretmen oldular ve Minnesota'da yaşıyorlar.

Today, yapışık ikizlerin hayatında önemli bir değişiklik daha olduğunu ortaya çıkardı. Kamu kayıtlarına göre Abby Hensel 2021 yılında ABD ordusu gazisi Josh Bowling ile hayatını birleştirdi.

Yapışık ikizler de sosyal medya hesaplarından düğün fotoğraflarını da paylaştılar. Tiktok'ta yayınlanan videoda kardeşlerin gelinlik içinde damat ile dans ettikleri, arkadaşları ile poz verdikleri görülüyor.

Doktorlar yaşamaz demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...

34 YILDIR AYNI BEDENLER

Abby ve Brittany 34 yıldır aynı bedende yaşıyor.Aynı kan akışını ve bel altındaki organları paylaşan kardeşlerin iki kalpleri, dört akciğerleri ve iki mideleri var. Vücudun sağ kol ve bacağını Abby, sol kol ve bacağını ise Brittany kontrol ediyor.

Yapışık ikizler 1990 yılında doğduklarında, doktorlar onları ayırmanın tehlikeli olacağını ve ameliyattan çıkma şanslarının düşük olduğunu söyledi, ebeveynleri Patty ve Mike Hensel bu riski almak istemedikleri için operasyondan vazgeçtiler.

Doktorlar yaşamaz demişti... Yapışık ikizler artık 34 yaşında ve evli...

Dünyada aynı durumu yaşayan sadece bir yapışık ikiz daha var, onlar da 2000 yılında doğan Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler.

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#Abby And Brittany#Yapışık İkizler#Abd

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