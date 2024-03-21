56 yıl karnında taşıdığı 'taş bebek' yüzünden hayatını kaybetti! Doktorlar karın ağrısının nedeninin kanser olduğunu düşünüyordu...

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Brezilya'nın Paraguay sınırına yakın bir yerleşim yerinde yaşayan Daniela Almeida Vera, şiddetli mide ve karın ağrılarından mustaripti.

Doktora gitmekten ve testler için kullanılan ekipmanlardan korkan 81 yaşındaki kadın, ağrı kesici kullanarak hayatına devam etmeye çalışıyordu. Son gittiği doktorun kanserden şüphelenmesi onu daha da korkutmuştu.



Taşlaşmış fetüs 3 boyutlu tomografi çekildiğinde ortaya çıktı

Yakalandığı bir idrar yolu enfeksiyonu nedeni ila hastaneye gitmek zorunda kalan Vera'ya tarama yapan doktorlar, kadının 50 yılı aşkın süre önceki son hamileliğinden bu yana ölü bir fetüsü karnında taşıdığını fark ettiler.

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'Taş bebek' olarak da bilinen, son derece nadir görülen 'Lithopedion' isimli bir sendroma yakalandığı belirlenen kadın Ponta Pora Hastanesi'nde ameliyata alındı.





‘Pregnant’ OAP dies after surgery to remove ultra-rare ‘stone baby’ she’d been carrying for more than 50 years https://t.co/r82hpPmS24 https://t.co/r82hpPmS24 — The Sun (@TheSun) March 20, 2024

AMELİYAT SONRASI HAYATINI KAYBETTİ! GERİDE 7 ÇOCUK 40 TORUN BIRAKTI

14 Mart'ta gerçekleşen operasyon sonrası yoğun bakıma alınan kadın burada hayatını kaybetti.



Geride yedi çocuk ve 40 torun bırakan kadının 21 yaşındaki kızı Rosely Almeida, yerel basına yaptığı açıklamada annesinin ilk hamileliğinden bu yana sorunlar yaşadığını ve doktora gitmekten korktuğunu anlattı.

LİTHOPEDİON (TAŞ BEBEK) NEDİR?

'Taş bebek' olarak da bilinen 'Lithopedion' son derece nadir olarak görülen tıbbi bir durum.

Dış gebelik (ektopik gebelik) durumlarında bebeğin anne karnında hayatını kaybetmesi ancak fetüsün dışarı atılamaması nedeni ile oluşan 'Lithopedion' anne için ölümcül komplikasyonlara yol açabilir.

Anne karnındaki ölü fetüsü yabancı bir madde olarak algılayan vücut koruma kalkanını açar ve ölü bebeğin anneye zarar vermemesi için zamanla kireçlemeye (kalsifikasyon) başlar. Annenin vücut savunma mekanizması tarafından gerçekleştirilen bu olay sonunda anne karnındaki fetüs taşlaşır.



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Tıp literatürü, bu durumdaki taşlaşmış fetüslerin anne karnında 60 yıla kadar taşınabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlar 'taş bebeklerin' kimi zaman ciddi belirtiler ile kendini gösterdiğini ancak çoğu zaman yıllarca kendini belli etmeden anne karnında kaldığını belirtiyor.

Geçtiğimiz yıllarda Kolombiyalı bir kadının 40 yıl boyunca karnındaki ölü cenin ile yaşadığı ortaya çıkmıştı.