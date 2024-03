56 yıl karnında taşıdığı 'taş bebek' yüzünden hayatını kaybetti! Doktorlar karın ağrısının nedeninin kanser olduğunu düşünüyordu...

Brezilya'nın Paraguay sınırına yakın bir yerleşim yerinde yaşayan Daniela Almeida Vera, şiddetli mide ve karın ağrılarından mustaripti.

Doktora gitmekten ve testler için kullanılan ekipmanlardan korkan 81 yaşındaki kadın, ağrı kesici kullanarak hayatına devam etmeye çalışıyordu. Son gittiği doktorun kanserden şüphelenmesi onu daha da korkutmuştu.



Yakalandığı bir idrar yolu enfeksiyonu nedeni ila hastaneye gitmek zorunda kalan Vera'ya tarama yapan doktorlar, kadının 50 yılı aşkın süre önceki son hamileliğinden bu yana ölü bir fetüsü karnında taşıdığını fark ettiler.

'Taş bebek' olarak da bilinen, son derece nadir görülen 'Lithopedion' isimli bir sendroma yakalandığı belirlenen kadın Ponta Pora Hastanesi'nde ameliyata alındı.





‘Pregnant’ OAP dies after surgery to remove ultra-rare ‘stone baby’ she’d been carrying for more than 50 years https://t.co/r82hpPmS24 https://t.co/r82hpPmS24