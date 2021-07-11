Yolculuğa ‘lezzet’ katan 10 yol üstü durağı

1) Çiböreğini de deneyin



Yasa, Susurluk



İstanbul-İzmir rotası üzerindeki ilçenin tostları çok ünlü… Yasa Dinlenme Tesisi’nin tostlarıysa bu şöhretin çıkış noktası. Menüde kahvaltı, ızgara ve tost çeşitleri var. Tesis, marketinde kendi ürünlerini de satıyor. Ebru Erke “Bir numaram Susurluk Yasa. Tostunun dışında çiböreği de çok iyi” diyor. (0266) 865 67 07)

2) İçi, dışı salçalı isteyin

Düzdağ Tost, Susurluk

İstanbul-İzmir arasında eski yolu kullanıyorsanız, tostlarıyla meşhur Susurluk ideal bir mola noktası demektir. Tostlarda kelle peyniri olarak da bilinen Mihaliç peyniri kullanıyorlar. Nihat Sırdar “En iyi Susurluk tostunu yapar. İçi dışı salçalı isteyin” diye anlatıyor. (0266) 865 14 04

3) Menemeni için durun

Menemenci Alaattin, Yalova

Orhangazi Köprüsü’nden çıkışta Oksijen dinlenme tesislerinde Menemenci Alaattin yol üstü kahvaltısının es geçilmemesi gereken adreslerinden. Salih Seçkin Sevinç “Samsun’un meşhur çakallı menemeni bol ekmek yediriyor ama değiyor” diyor. (0543) 273 98 80

4) Çıtır çıtır bir mola

Mavi Pide, Marmaris

Marmaris - Datça yolu üzerinde, Bozburun sapağına gelmeden hemen önce, yol üzerindeki lezzet durağı küçük bir akarsu kenarında. Ağaçların gölgesinde serin bir nefes alabilirsiniz. Közlenmiş patlıcanlı, kaşarlı ve ‘yumurtalı kıymalı - kaşarlı’ pideleri favorilerden. (0530) 309 96 34

5) Şubeleri var

Köfteci Yusuf, Bursa

Bursa-Yalova, Bursa-Balıkesir, Ankara-Eskişehir yolu gibi pek çok anayol üzerindeki tesis, karayolu yolculuklarının favori duraklarından. Lezzetli köfteleri, içinde katkı maddesi olmadan dana ve kuzu etinden karışık olarak yapılıyor. Çorba ve ızgara çeşitleri de var. (444 61 62)

6) Organik ürünlere göz atın

Ceren Tur, Akhisar

Balıkesir’den İzmir yönüne gidişte Akhisar civarındaki mekân için Hakan Doğan “Bir dinlenme tesisinden beklenenden çok daha şık, temiz ve ferah; ayrıca yemekler oldukça lezzetli, özellikle nohut” diyor. Tesiste organik ürünler de satın alabilirsiniz. (0236) 226 80 00

7) Bir lasik

Kebapçı İskender, Bursa

İstanbul-İzmir otobanında yolculuk yapanların Bursa’da mola verme sebeplerinden biri de şüphesiz İskender kebabı… Közde pişen döner eti, Kebapçı İskender’in en önemli özelliği… Tereyağı, domates sosu ve yoğurtla servis edilen bu lezzet için Bursa otobanının Muratlı mevkisindeki tesislerde mola vermeniz gerekiyor. (0224) 502 00 56

8) Kuyu kebabının en iyisi

Öğretmenin Yeri, Çanakkale

İstikamet Çanakkale ise Ezine-Ayvacık yolu üzerindeki Öğretmenin Yeri yemek için en iyi adreslerden. Ezine-Ayvacık yolunun 20’nci kilometresinde… Lezzetin sırrı doğal malzemelerde ve etin özel olarak seçilmesinde yatıyor. Nihat Sırdar “Asırlık ağaçların altında kuyu kebabını yemeli, yoğurdu ihmal etmemelisiniz” diyor. (0541 ) 393 55 66

9) Piyazı dillere destan

Aslım Şimşek Köfte&Piyaz, Antalya

Antalya-Alanya yolu üzerinde, Antalya merkeze 15 kilometre mesafede. Katkı maddesi olmayan köfteler, kömür ateşinde pişiyor. Altında pide ekmeği, yanında közlenmiş soğan, maydanoz, kimyon, domates, biber ve tabii ki Antalya piyazıyla servis ediliyor. Köftenin yanında sadece Antalya’da yiyebileceğiniz tahinli piyaz olmazsa olmazlardan. (0242) 426 37 52

10) Rezervasyon şart

Şişçi Bülent, Söke

İstanbul-Bodrum arasında seyahat ediyorsanız Söke’de sanayi içindeki Bülent Usta’ya uğramalısınız. Oğuz Yenihayat “Rezervasyonla et ayırtırsanız şanslısınız, aksi halde öğle saatlerini biraz geçirirseniz dükkânı kapalı görme ihtimaliniz çok yüksek. Bonfileden çöp şiş, az-orta pişiyor, sulu sulu gidiyor” diyor. (0531) 258 82 02