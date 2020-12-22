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Yeryüzünün ‘Cennet Kuyuları’… Görenleri kendine hayran bırakıyor
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:45 | Son Güncelleme:

Yeryüzünün ‘Cennet Kuyuları’… Görenleri kendine hayran bırakıyor

Meksika’nın Yucatan Yarımadası, özellikle Tulum bölgesi pandemi öncesinde ülkemizden bolca turist ağırlıyordu. Bunda kuşkusuz yeşil ve mavi renkteki bu derin doğal kuyuların yani ‘Cenote’lerin etkisi büyük. Peki bu doğal oluşumlar nasıl meydana geldi… İşte Cenoteler ile ilgili bilgiler…

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Yucatan Yarımadası yıllar önce yağan yağmur sularının toprak altına süzülmesiyle delinen, gözenekli kireçtaşı kayaçlardan oluşmuş. Zaman içinde oyukların genişlediği bölgelerde kireç taşlarının yüzeyi çökmüş, suları yeşil ve mavi renkteki derin doğal kuyular bu alanda ortaya çıkmış. Mayaların ‘dz’onot’ kelimesinden ‘su dolu mağara’ anlamına geliyor ‘Cenote’ kelimesi…

Yeryüzünün ‘Cennet Kuyuları’… Görenleri kendine hayran bırakıyor



‘Kutsal Kuyu’ ya da ‘Kurban Kuyusu’ olarak da biliniyorlar

Mayalar için buralar yer altı dünyasına bir girişin simgesi inancına sahip… İnsanlar sık sık hem maddi hem de manevi fedâkarlıklar için burayı kullanıyordu. Maya yağmur Tanrısı Chac’ın burada yaşadığı inancı, dinsel merkezler ve şehrin kentlerinin Cenote etrafında kurulmasını sağlamış. Chichen İtza kentinin kalıntıları arasında bulunan bu tarz doğal kuyular ‘Kutsal Kuyu’ ya da ‘Kurban Kuyusu’ olarak da biliniyor.

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Yeşille mavinin buluştuğu Cenotelerin sıra dışı görüntüleri
Yeşille mavinin buluştuğu Cenotelerin sıra dışı görüntüleri


Günümüze kadar yapılan çalışmalar sonucunda buradaki kuyulardan çıkan insan iskeletleri, altın, bakır, gümüş nesneler yağmur Tanrısı Chac’a yakarış adına kurban edilenlerin bu doğal kuyulara atıldığını gösteriyor.

Yeryüzünün ‘Cennet Kuyuları’… Görenleri kendine hayran bırakıyor



Meksika’nın Chetumal kenti yakınlarındaki yemyeşil ağaçlarla kaplı koyu kral mavisi rengindeki Azul Kuyusu en çok ziyaretçi çeken yerlerden. Çok renkli ‘Bacalar Lagünü’ne yer altından kanallarla bağlı olan bu kuyunun 200 ile 300 metre çapında 90 metre yüksekliğinde olduğu söyleniyor. Yüzmek ve güzel vakit geçirmek için dünyanın birçok yerinden turisti ağırlıyor. Berrak ve temizliğiyle ön plana çıkan bu kuyular, küçük balık türlerinden deniz bitkilerine kadar birçok canlıyı tanıma fırsatı da sunuyor. Özellikle su altı fotoğrafçılarının gözdesi…

Yeryüzünün ‘Cennet Kuyuları’… Görenleri kendine hayran bırakıyor


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