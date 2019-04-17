Yeşille mavinin buluştuğu cennet

Meksika’nın Yucatan Yarımadası, özellikle Tulum bölgesi ülkemizden bolca turist ağırlıyor. Yurt dışında deniz tatili yapmak isteyenlerin listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Biz de ailecek hem deniz tatili hem de Mayaların etkileyici tarihinde keşfe çıkmak için soluğu burada aldık. Özellikle size ‘su dolu mağara’ anlamına gelen ‘Cenote’leri anlatmak istiyorum. Yeşil ve mavi renkteki bu derin doğal kuyular o kadar büyüleyici ki… İşte dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan cenoteler ile ilgili bilgiler…