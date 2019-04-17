Yeşille mavinin buluştuğu cennet

Meksika’nın Yucatan Yarımadası, özellikle Tulum bölgesi ülkemizden bolca turist ağırlıyor. Yurt dışında deniz tatili yapmak isteyenlerin listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Biz de ailecek hem deniz tatili hem de Mayaların etkileyici tarihinde keşfe çıkmak için soluğu burada aldık. Özellikle size ‘su dolu mağara’ anlamına gelen ‘Cenote’leri anlatmak istiyorum. Yeşil ve mavi renkteki bu derin doğal kuyular o kadar büyüleyici ki… İşte dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan cenoteler ile ilgili bilgiler…
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Meksika’nın Yucatan Yarımadası, özellikle Tulum bölgesi ülkemizden bolca turist ağırlıyor. Yurt dışında deniz tatili yapmak isteyenlerin listelerinde ilk sıralarda yer alıyor. Biz de ailecek hem deniz tatili hem de Mayaların etkileyici tarihinde keşfe çıkmak için soluğu burada aldık. Özellikle size ‘su dolu mağara’ anlamına gelen ‘Cenote’leri anlatmak istiyorum. Yeşil ve mavi renkteki bu derin doğal kuyular o kadar büyüleyici ki… İşte dünyanın en büyüleyici doğa harikalarından biri olan cenoteler ile ilgili bilgiler…
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Yucatan Yarımadası üç Latin Amerika ülkesi olan Belize, Guetamala ve Meksika tarafından paylaşılıyor.
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Yarımada çoğunlukla, yer altı mağaraları ve nehirlerin oluşmasına sebep olan kireçtaşından meydana geliyor.
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Bence bu bölgenin en etkileyici kısmı Cenoteleri.
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Cenote en basit tanımıyla, kireçtaşının çökerek yer altındaki tatlı suyu açıkta bırakması ile oluşan mağara anlamına geliyor.
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Bu bölgede 'su dolu mağara’ da denilen ‘Cenotelerden yaklaşık 2600 adet bulunuyor. Mayalar için oldukça önemli bir içme suyu kaynağı olan bu su dolu mağaraların bazılarında insan kurban edilerek dini törenler, ritueller düzenleniyormuş.
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Maya Uygarlığının Yucatan bölgesinde kurulmasının en büyük sebeplerinden birisi olan cenoteler bu bölgenin en çok turist çeken noktalarından.
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Meksika seyahatimizde ziyaret edeceğimiz cenoteler arasından seçim yapmakta oldukça zorlansak da alternatiflerimizin özelliklerini inceledikten sonra ziyaret edeceğimiz iki tanesini belirledik.
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Bizim tercihlerimizden bahsetmeden önce Meksika’nın cenotelerinde dalış yapmak isteyecekler için birkaç güzel alternatif paylaşmak istiyorum.
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Cenote Dos Ojos Eğer dalış yapmayı seviyorsanız Cenote Dos Ojos yani ‘İki Göz Cenote’ tam size göre.
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İsminden de anlaşılacağı üzere, suyun altından bağlantısı olan iki su göletinin birisinden dalıp diğerinden çıkabiliyorsunuz.
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Mayalıların kurban ettikleri bedenleri bu su dolu mağaralara atma rituelleri düşünüldüğünde dalış biraz ürpertici olsa da yıl içerisinde binlerce kişi bu cenotelerde dalış yapmak için sıraya giriyor.
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El Pit Cenote; Dos Ojos Cenote sisteminin bir bölümü. Sadece profesyonel dalgıçların tecrübe etmesine izin verilen bu cenotenin büyüleyici güzellikte olduğu söyleniyor. Biz bu seyahatimizde beş yaşındaki oğlumuzla birlikte olduğumuz için üçümüz için de uygun olacak noktaları seçtik ve seçimlerimizden de oldukça memnun kaldık. Ve sırada bizim gittiğimiz ve büyülendiğimiz iki cenote var.
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Ik-Kıl Cenote Dünyanın 7 harikasından birisi kabul edilen Chichen Itza’ya sadece 5 dakika mesafede yer alan bu cenotenin fotoğraflarına eminim herkes en azından bir kez bir yerlerde rastlayıp büyülenmiştir.
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Ik-Kıl Cenote Tulum’a yaklaşık iki saat uzaklıkta. Bölgenin bilinen ve ziyaret edilen cenotelerinden birisi olan İk-Kıl’a sabahın erken saatlerinde gitmek oldukça önemli çünkü öğle saatlerine doğru tur otobüsleri buraya hücum ediyor.
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Açık cenote türü örneklerinden birisi olan Ik-Kıl, yer seviyesinden 26 metre aşağıda yer alıyor.
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Cenotede yüzebilmek için kayalar arasına oyulmuş merdivenlerden aşağıya inerken o kadar çok heyecanlandık ki, kelimelerle tarif edilemez.
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Suyun kenarına geldiğimizde hafif loş ortamda gökyüzünden süzülen ışık eşliğinde tek yapmak istediğimiz şey 40 metre derinliğindeki bu suda yüzmekti.
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İtiraf ediyorum ki 3 dakikalık keyifli yüzüşümüz sonrasında, kafamızı gökyüzüne kaldırdığımız an içinde bulunduğumuz çukur, suyun derinliği ve Mayalıların geleneklerini düşününce hızlıca çıkıverdik sudan. Görsel olarak oldukça etkileyici, geçmişte bu alanda yaşanılanları, Mayaların geleneklerini düşündüğümüzde ise oldukça ürpertici bir deneyimdi.
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Gran Cenote En çok keyif aldığımız ve vakit geçirdiğimiz cenote burasıydı. Yarı açık cenote olarak tanımlanan Gran Cenote’de suyun içerisinde kaplumbağalarla birlikte yüzüyorsunuz.
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Snorkel için uygun adreslerden birisi olan cenotede başlarda kaplumbağalardan biraz çekinsek de sonrasında onlarla yüzmenin keyfini bolca çıkardık.
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Karanlık bir mağaradan bir başka açık alana açılan cenotenin karanlık bölümlerinde kaplumbağalarla yüzerken üstümüzdeki yarasaların büyüleyici varlıkları bizi çok etkiledi. Hem oğlumuz Efe hem de bizim için unutulamayacak bir deneyimdi.
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Cenotenin bir bölümü sadece kaplumbağalar için ayrılmış, bu alanda yüzmek yasak ama tabi ki izlemek yasak değil. 5 yaşındaki oğlumuzun en çok keyif aldığı yer kaplumbağaları izlediği o alandı. Bu bölgedeki cenotelerin çoğunda ihtiyaç duyanlar için ücretsiz can yeleği imkanı var. Ayrıca dalış yapılabilecek cenotelerde snorkel takımı ve dalış ekipmanı ücretli şekilde temin ediliyor.