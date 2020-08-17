Tam da şu sıralar denize girilecek en güzel 10 yer
Hala yıllık izninizi kullanmadıysanız yeni rotalarınıza fikir olması açısından tam şu sıralar gidilebilecek en huzurlu plajlardan kısa kısa bahsetmek istedim.
Mimoza Koyu / Karaburun - İzmir
Her zaman sessizliği ve sakinliği ile bilenen bir koydur. Şu dönemde en çok rahat edebileceğiniz sahillerden biri. Deniz kenarında Çakıl taşları var suyu berrak ve tertemiz. Üç tarafı Ege Denizi ile çevrili eşsiz bir manzara sahip bu sahilde şehirdeki curcunadan uzaklaşabilirsiniz
Akçakese Köyü Plajı / istanbul
Eğer İstanbul'dan çok uzaklaşmayacaksanız şehirden sadece 70 km uzaklıktaki bu sahili günübirlik ya da konaklamalı tercih edebilirsiniz. Bölgede bir adet restoran mevcut denizi temiz ve berrak
Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
Faselis / Antalya
Tarihi MÖ 700'lü yıllara dayanan antik kentte yer alan bu sahil kızılçam ağaçları ile dolu harika bir manzaraya sahip ince çakıl taşlı kumlarda masmavi Akdeniz suyuna karşı keyif yapabilirsiniz.
İnkumu plajı / Bartın
Amasra'ya 30 km uzaklıkta ormanın içinde yer alan upuzun bir sahil. Civarda restoranlar ve konaklamak için mekanlar var. Özellikle tepede yer alan restoranları tercih ederseniz harika bir manzara eşliğinde yemek yemiş olacaksınız.
İztuzu Plajı / Dalyan
Deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan sayılı plajlardan biri. Yaklaşık 4,5 km uzunluğunda bir sahil. Yürüyüş için oldukça keyifli. Plajda caretta carettaların yumurtalarını bırakmasından dolayı belli bölgeler işaretleniyor. Aksi halde insanlar zarar verebiliyor. Bu sebeple kaplumbağa plajı olarak da adlandırılıyor. Deniz genelde dalgalı ama Ortaca civarlarındaysanız mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim
Ölüdeniz / Muğla
Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli plajlarından biri.
Sarımsaklı Plajı / Ayvalık - Balıkesir
Eğer yolunuz Kuzey Ege'ye düşerse Ayvalık'ta bulunan bu plaja gitmenizi tavsiye ederim. 7 km uzunluğundaki plajda berrak bir deniz ve pırıl pırıl kumlar sizi bekliyor. Sahilde hizmet veren tesisler de mevcut
Kabak Koyu / Muğla
Fethiye'de doğal bir ortamda keyif yapmak isteyenler için birebir. Barındırdığı kelebek türleriyle ünlü olan bu plajda doğal kamp tesisleri de bulunuyor.
Ayazma Plajı / Çanakkale
Bozcaada'nın tertemiz suyu ve yumuşacık kumlarında keyif yapmak isterseniz mutlaka bu plaja uğrayın. Birçok tesis ve arabayı park edebileceğiniz alanlar mevcut. Oraya kadar gitmişken Vahit'in Yerinde kalamar yemeden dönmeyin.
Ovabükü / Datça
The guardian gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi. Koyun içinde pansiyonlarda mevcut olduğu için konaklayabilirsiniz. Sakin bir yer olduğu için kafa dinleme konusunda harika bir seçenek
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