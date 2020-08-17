Tam da şu sıralar denize girilecek en güzel 10 yer

Mimoza Koyu / Karaburun - İzmir

Her zaman sessizliği ve sakinliği ile bilenen bir koydur. Şu dönemde en çok rahat edebileceğiniz sahillerden biri. Deniz kenarında Çakıl taşları var suyu berrak ve tertemiz. Üç tarafı Ege Denizi ile çevrili eşsiz bir manzara sahip bu sahilde şehirdeki curcunadan uzaklaşabilirsiniz

Akçakese Köyü Plajı / istanbul

Eğer İstanbul'dan çok uzaklaşmayacaksanız şehirden sadece 70 km uzaklıktaki bu sahili günübirlik ya da konaklamalı tercih edebilirsiniz. Bölgede bir adet restoran mevcut denizi temiz ve berrak



Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini

Faselis / Antalya

Tarihi MÖ 700'lü yıllara dayanan antik kentte yer alan bu sahil kızılçam ağaçları ile dolu harika bir manzaraya sahip ince çakıl taşlı kumlarda masmavi Akdeniz suyuna karşı keyif yapabilirsiniz.









İnkumu plajı / Bartın

Amasra'ya 30 km uzaklıkta ormanın içinde yer alan upuzun bir sahil. Civarda restoranlar ve konaklamak için mekanlar var. Özellikle tepede yer alan restoranları tercih ederseniz harika bir manzara eşliğinde yemek yemiş olacaksınız.









İztuzu Plajı / Dalyan

Deniz suyu ile tatlı su arasında bulunan sayılı plajlardan biri. Yaklaşık 4,5 km uzunluğunda bir sahil. Yürüyüş için oldukça keyifli. Plajda caretta carettaların yumurtalarını bırakmasından dolayı belli bölgeler işaretleniyor. Aksi halde insanlar zarar verebiliyor. Bu sebeple kaplumbağa plajı olarak da adlandırılıyor. Deniz genelde dalgalı ama Ortaca civarlarındaysanız mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim

Ölüdeniz / Muğla

Hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli plajlarından biri.

Sarımsaklı Plajı / Ayvalık - Balıkesir

Eğer yolunuz Kuzey Ege'ye düşerse Ayvalık'ta bulunan bu plaja gitmenizi tavsiye ederim. 7 km uzunluğundaki plajda berrak bir deniz ve pırıl pırıl kumlar sizi bekliyor. Sahilde hizmet veren tesisler de mevcut

Kabak Koyu / Muğla

Fethiye'de doğal bir ortamda keyif yapmak isteyenler için birebir. Barındırdığı kelebek türleriyle ünlü olan bu plajda doğal kamp tesisleri de bulunuyor.









Ayazma Plajı / Çanakkale

Bozcaada'nın tertemiz suyu ve yumuşacık kumlarında keyif yapmak isterseniz mutlaka bu plaja uğrayın. Birçok tesis ve arabayı park edebileceğiniz alanlar mevcut. Oraya kadar gitmişken Vahit'in Yerinde kalamar yemeden dönmeyin.

Ovabükü / Datça

The guardian gazetesi tarafından Türkiye'nin en iyi plajı seçildi. Koyun içinde pansiyonlarda mevcut olduğu için konaklayabilirsiniz. Sakin bir yer olduğu için kafa dinleme konusunda harika bir seçenek