Caretta Tuba’nın peşinde... Kıyı kıyı, ada ada Akdeniz ülkeleri

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) 2009’dan beri denizkaplumbağaları için çalışıyor. Kaplumbağaları uydu vericileriyle izlemek işlerinin önemli bir parçası. DEKAMER geçen yıl Tuba ismi verilen bir iribaş denizkaplumbağasını (Caretta caretta) izlemeye başladı. Kabuğunun arkasında tekne pervanesi yarası olan ve iki aylık tedavi sürecinden sonra doğal ortamına bırakılan Tuba’nın bir yılda Akdeniz’deki kat ettiği yol, 6 bin kilometreyi aştı. Çoğu Akdeniz ülkesine uğrayan Tuba, önce Rodos Adası’na doğru geniş bir yay çizip ardından Marmaris’e yöneldi. Türk sularından çıkınca Yunan adalarını gezen, yolculuğu Malta ve İtalya’yla devam ediyor. En bakir kıyıları, en temiz suları seçen ‘gönüllü rehberimiz’ Tuba’nın duraklarını ve uğradığı yerlerin öne çıkanlarını bir harita eşliğinde sizlerle paylaşıyoruz.









SU PERİSİ SYME’NİN ADASI SİMİ’DE



Geçen 18 Kasım’da Türkiye sularını terk eden Tuba, Ege Denizi’nde Yunan adalarını ziyaret ederek ilerlemeye başladı. Adalar arasındaki ilk durağı Simi. Datça’nın karşısındaki Simi 3 bin civarı nüfusuyla son derece huzurlu ve kıyıları da oldukça bakir bir ada. Ada adını Yunan mitolojisindeki su perisi Syme’den almış. Diğer Yunan adalarına göre daha şık ve zarif bir mimariye sahip. Klasik ada renkleri beyaz-mavinin tekelinden sıyrılmış ve pastel renklere bürünmüş. Adanın kalbi Yialos, Neoklasik dönemin bütün güzelliklerine sahip. Burası aynı zamanda bir liman... Saat kulesi 1880’den beri adalılar için buluşma merkezi. Küçük balıkçı heykeli ve kilise de Simi’nin simgelerinden. Adanın mutfağının zenginliğini deniz ürünleri oluşturuyor.











MARMARİS’TE FOKLARLA ARKADAŞ



Tuba kışa doğru Bozburun yönünde yol aldı. Şaşırmamak lazım. Orhaniye Kızkumu, Selimiye Köyü, Söğüt-Saranda, Serçe Limanı, Bozukkale gibi Maldivler mavisi denize sahip çok sayıda sakin bölgesi var. Nadir bir canlı olan ve hayatı kıyıların sağlığına bağlı akdenizfokunun da yaşam alanı buralar. Binlerce yıldır insanlar da bu güzelliğe kayıtsız kalmamış; Thyssanos, Bosprina, Phoenix, Loryma, Hydas ve Thymnos antik kentleri bu ilginin kanıtı...











SAKİNLİĞİN ADI NİKİA



Buraya, Nisyros (İncirliada) da deniyor. Adada sadece 1.000 kişi yaşıyor, dolayısıyla Tuba için de sizin için de bulunabilecek en sakin

yerlerden.





GÜNEŞİN YURDU MALTA



Yılın 300 gününü ışıl ışıl geçiren, dünyanın hem en küçük hem en fazla kültürel-tarihsel mirasa sahip ülkelerinden biri Malta’da mayıs başına kadar kaldı Tuba... Armier Bay ve Little Armier Plajları, Gnejna Bay, Paradise Bay, The Blue Lagoon, ImGiebah Bay, Ghajn Tuffieha gibi en güzel plajların açıklarında gezdi. Siz gittiğinizde plajların yanı sıra Finikelilerden Bizans’a çok fazla medeniyetin hâkimiyetine giren ve mimari güzelliklerini olduğu gibi muhafaza etmiş şehirleri de gezin. Malta, tarih boyunca her milletten mutfağına bir parça kattığı için çok geniş yeme-içme seçenekleri var. Geleneksel lampuki balığı, tavşan güveç, tatlı ve tuzlu hamurlar ve en çok da badem ezmeli çeşitleri ünlü. Sıcak iklimde bol yetişen kaktüs incirinden yaptıkları marmelattan liköre onlarca farklı ürünleri var.









ISSIZ ADALAR ARASINDA



Kalabalıktan çabuk sıkılan Tuba, Astipalaia’ya uğradı. Adanın çevresinde küçük koylar, iç denizler, kanallar, adacıklar var. Tam bir dinlenme adası. Kaplumbağamız da bir süre burada dinlendikten sonra Manganaris Adası’nın en güzel plajı olan Manganaris Plajı’na uğrayıp Sikinos Adası’na geçti. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı ada berrak turkuvaz sulara ve el değmemiş kıyalara sahip. Tam bir ıssızlık… Buradan Folegandros Adası’na geçen Tuba adanın en güzel koy ve plajları olan Katergo ve Liva’ya uğrayarak bir süre burada kaldı. Folegandros Adası, sarp kayalıklar üzerine kurulmuş evleri ve nefes kesici kıyılarıyla biliniyor. Santorini’nin kalabalık olmayan hali olarak da gösterilen adada ulaşım eşeklerle. Bir süre ıssız adalarda tur atan Tuba, Yunanistan anakarasına yaklaştı. Limin Leraka, Ariana ve Konteeika sahilleri boyunca ilerleyip Argolis Bölgesi’nden geçerek Elafonisos’a uğradı. Elafonisos küçük bir ada ama Yunanistan’ın en iyi plajlarından biri kabul edilen Simos Beach’e ev sahipliği yapıyor. Tuba da Simos Beach’te yüzdü...









SEMADİREK’TE KALABALIĞA KARIŞTI



Nisyros’un ardından Samothraki’ye, bizdeki adıyla Semadirek Adası’na uğrayan Tuba’nın canı birazcık sakinlikten sıkılmış olacak ki şezlongsuz, şemsiyesiz ve kokteylsiz yapamayanların adadaki plaj tercihi olan Pachia Amos ve Saoki Plajı’na

yaklaştı. Bu plajlar adanın güney kısmında.









BAKİR PLAJLARIYLA RODOS



Dünyanın her yerinden turistlerin akınına uğrayan Rodos’un plajları, tertemiz doğası alabildiğine bakir ve korunmuş. On İki Adalar’ın başkenti Rodos’un Kallithea bölgesinde çok sayıda güzel plaj var. Tuba buralarda uzun uzun yüzdü...



KÜÇÜCÜK ADA TİLOS



Tuba’nın ikinci uğradığı ada. Kos ve Rodos arasında sıralanmış üç küçük adadan biri (diğer ikisi Nisyros ve Chalki). Haritada dahi dikkat çekmeyen bu küçücük ada, ulaşımın zorluğu sayesinde popüler kültürden kendini korumuş.



TUNUS’TA DURMADI



Yunanistan’ı ocakta terk eden Tuba 13 Ocak’ta Tunus’a vardı. Burada Gabes Körfezi’ne doğru ilerlerken fikrini değiştirdi ve Malta’nın

güneyine indi…



ŞİMDİ İTALYA’NIN TOPUĞUNDA



Puglia Yarımadası’nın Taranto ve Lecce sahillerinde dolaşan Tuba halen bu bölgede... Son yıllarda dikkat çekmeye başlayan Puglia, ülkenin en doğu ucunda. Yani ‘Çizme’nin topuğu’! Çok sıcak olduğu için en ideal ziyaret zamanı sonbahar. Bölgede sahil boyunca dizilmiş kasabalar birbirinden güzel olsa da ‘Polignano A Mare’ listenin başında. Burası ayrıca deniz ürünleri servis eden ve kıyı boyunca yükselen kayaların içindeki ‘mağara’ restoranlarıyla ünlü. Lecce ise baş döndüren barok mimarisiyle öne çıkıyor.









ADRİYATİK’E KADAR İLK TAKİP



Mayısta yönünü değiştiren kaplumbağamız kuzeye, Akdeniz’in en büyük adası Sicilya’ya ilerledi. Adanın Katanya ve Siraküza bölgelerinde 10 gün kalan Tuba, sonra İtalya’nın güneyine geçti. Haziran boyunca İtalya’nın güneyinde kıyı kıyı yol alan Tuba, 1 Temmuz’da Çizme’den ayrıldı ve Adriyatik’e girdi. Böylece Türkiye’den Adriyatik’e kadar izlediğimiz ilk kaplumbağa oldu. Yaklaşık 1 ay Arnavutluk ve Karadağ açıklarında kaldıktan sonra ağustos başında tekrar İtalya’nın güneyine indi.



Tuba’nın çılgın yolculuğu devam ediyor. Dileyen Tuba’yı canlı takip edebilir. (www.dekamer.org.tr/tuba.html)