Yurtdışında nerelere, nasıl gidebiliriz?

İngiltere: Brexit ile birlikte Avrupa Birliği’nden çıkan İngiltere, Türk vatandaşlarına kısıtlama uygulamıyor. Resmi vize kuralları geçerli. İngiltere’ye gidenlerin Sağlık Bakanlığı talimatı doğrultusunda evlerinde 14 günlük karantina uygulaması kapsamına girmeleri gerekiyor. İngiltere’ye gitmeden önce Türkiye’de 14 gün kalanlar karantinadan muaf.



Rusya: Turizmcilerin merakla beklediği karar 1 Ağustos’ta çıktı. Rusya Türkiye’deki konsolosluklarından ve aracı şirketler üzerinden vize işlemlerini 29 Temmuz itibariyle açmıştı. Rusya, Türkiye’ye vize uyguluyor. Ancak bu dönemde daha hızlı vize alınabiliyor.



Ukrayna: Uçuşlar 23 Haziran itibariyle açıldı. Ukrayna’ya gideceklerin sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor. Bu sigortanın COVID-19 tedavisi ve gözlemini kapsaması zorunlu.



Mısır: Havalimanlarını açan Mısır’a uçacaklar, sağlık sigortası yaptırmak zorunda. Bu sigorta ülke girişinde soruluyor.



Tunus: Türkiye’den gidecekler için son 72 saatte yapılmış PCR testi isteniyor. Bu testi yaptırmamış olanlar 14 gün karantinaya alınıyor. Ayrıca turistlerden 10 günlük otel rezervasyonu isteniyor. Çiftlerden de evlilik cüzdanı talep ediliyor.



Kosova: Herhangi bir kısıtlama yok. Kosova için resmi vize kuralları geçerli.



Gitmeden önce bunlara dikkat



İyi araştırın

Hangi ülkelere gidebileceğinizi iyice araştırmanız gerekli. Havayolu şirketlerinin internet sitelerinde detaylı bilgiler var. Daha fazla bilgi için gidilecek ülkelerin sağlık bakanlıklarının sitelerine de linkler veriliyor. Nereye ve hangi şartlarda gidebileceğinizi (karantina vb. durumları) mutlaka inceleyin.



Özel sağlık sigortası

Bazı ülkeler kapılarını yabancılar için açsa da koronavirüs için ek bir sağlık sigortası talep ediyor.

Bu sigorta sayesinde kaldığınız sürede hastalanırsanız ücretsiz tedavi olabiliyorsunuz. Bu sigortayı nasıl alacağınız konusunda da araştırma yapın.



ATA’dan vize kontrolü

Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) özel bir internet sitesi (www.iatatravelcentre.com) hazırladı. Hangi ülkenin yolcu kabul ettiğine, genel olarak hangi kuralların geçerli olduğuna buradan bakabilirsiniz. Site İngilizce olarak hazırlanmış.



PCR testi nerede yaptırILIR?

110 lira veya 15 Euro karşılığında yapılan testlerin sonucu 15 dakika ile 2 saat arasında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonucu cep telefonu mesajıyla ulaştırılıyor.



Hangi vize geçerli?

Uzun süreli vizeye sahip olabilirsiniz ancak pandemiyle birlikte bazı ülkeler yeni vize uygulamalarını hayata geçirdi. Belirli bir dönem için eskiden alınmış uzun tarihli vizelerin geçerliliği olmayabiliyor. Bu uygulamayla ilgili detaylı bilgiyi o ülkenin büyükelçiliğinden veya havayolundan alabilirsiniz.