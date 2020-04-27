Karantina günlerinde evinize gelen yöresel tatlılar

Çok değil, haftalar önce canımızın istediği ve bütçemizin elverdiği her yere gönlümüzce gider, yer içerdik. Koranavirüsü önlemleri sebebiyle bu sıralar bizi keyiflendiren şeylerin peşinden koşmak pek de mümkün değil gibi gözükse de aslında tablo o kadar da karamsar değil. Kendimizle baş başa kaldığımız şu günlerde izlemeye fırsat bulamadığımız dizileri seyrediyor, yeni kitaplar okuyor ve müzelerin içinde sanal turlar yapabiliyoruz. Bütün bunların dışında öyle bir sektör var ki hiç çalışmadıkları kadar çalışıyor, geleneksel yöntemlerle yasal sınırlamalar sebebiyle gidemediğimiz yerlerdeki lezzetleri gidip alıyor ve bize getiriyorlar: Kargo firmaları… Size bu yazıda karantina günlerinde şehir dışından gelen üç yöresel tatlıdan bahsedeceğim.









1- Keçecizade (Edirne): 1961’den beri enfes badem ezmeleri ve kurabiyeleriyle Keçecizade, badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi denildiğinde akla gelen ilk yer. Edirne, İstanbul’a çok yakın olduğundan Edirne’den sipariş vermeyi, virüsün hayatımıza girmesinden önce hiç düşünmemiştim.









Şimdi ise sabah verdiğim siparişin ertesi gün evime ulaşmasının tadını her bir badem ezmesinde ve kurabiyede çıkarıyorum. kececizade.com (150 TL üstü alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor)









2- Hacı Şerif (Denizli): 1938’de kurulan Hacı Şerif, Ege’ye özgü lezzetleri, enfes şekerleri ve helvalarıyla damakları şenlendiriyor. Denizli’deki dükkânına her gittiğimde yediğim ve onları asıl meşhur eden dumanı tüten dondurmalı irmik helvasını yine sıcak sıcak dükkânında yemek lazım galiba. Fakat bunun dışında bademli helvalarından şam tatlısına; lokumlarından şekerlemelerine kadar Denizli’deki dükkânda ne varsa hepsinin 1-2 gün sonra evimizde olması özellikle bu günlerde paha biçilemez. haciserif.com (30 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti alınmıyor)









3- Babalık Peynir Tatlısı (Çanakkale): Peynir tatlısı, höşmerim olarak bilinse de Tekirdağ’dan farklı olarak Çanakkale’de fırınlanarak da servis edilen bu tatlı, 500 yıllık geçmişiyle Evliya Çelebi’nin seyahatnamesine bile girmeyi başarmış. Çanakkale’ye gittiğimde uğradığım bu şirin imalathaneyi bu defa telefonla aradım ve Türkiye’nin her yerine sipariş gönderdiklerini öğrendim. İrmiğin, süt, tereyağı, şeker ve tabi ki peynirle bir araya gelmesiyle oluşan bu muazzam tat, karantina günlerine hayatınıza neşe katacak bir başka lezzet olacak. (0534) 595 83 95







