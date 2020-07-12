Pandemi döneminde çocukla uçuşunuz daha rahat geçsin

Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, COVID-19 pandemisinin havaalanlarında yayılımını önlemek amacıyla ‘Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ yayımlandı. Genelge maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarını tanımlıyor ve uygulanmasını zorunlu kılıyor. Eğer çocukla yolculuğa çıkıyorsanız sizin de mutlaka birtakım önlemler almanız gerekiyor.



Check-in’i evden halledin



Havalimanındaki temas oranınızı düşürmek için check-in işlemlerinizi mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden yapın. İç hatlarda uçacaksanız, havalimanında bulunan kiosklardan temassız check-in işlemi de mümkün. Pek çok havaalanında, personelle yolcu arasında güvenli hizmet mesafesini korumak için siperlikler yerleştirilmiş. Eğer biniş kartınızı önceden aldıysanız, otomatik bagaj teslim istasyonları olan havalimanlarında temassız bagaj teslimi de yapabilirsiniz.



Havaalanına erken gidin



Alınan ek sağlık önlemleri nedeniyle zaman kaybı oluşabilir. Bebekle seyahatlerde uçağa binmeden alt değiştirme ya da emzirme için de vakit ayırıyorsanız, havaalanına uçuş saatiniz için belirlenen süreden iki saat önce gitmenizde fayda var. Havaalanındaki bebek odalarını kullanmak istemiyorsanız mümkünse (zor olsa da) aracınızdan inmeden emzirin ve alt değiştirin.



Ateş 38’in altında olmalı



Yolcular, havaalanına girerken ve uçağa binmeden temassız ateşölçerle kontrol ediliyor. 38 derecenin üstünde ateş, burun akıntısı, öksürük ve solunum sıkıntısı gibi semptomlar görülmesi halinde yolcular uçağa kabul edilmiyor. Yaz sıcağında bebek, bavul ve el çantası taşıyarak, puset iterek giriş kapısına geldiğinizde vücut sıcaklığınız olması gerekenden yüksek çıkabilir. Soluklanmak, soğuk bir şey içmek iyi gelebilir.









Sadece bebek çantası



Sağlık önlemleri nedeniyle artık kabin bagajı alınmıyor. Sadece kişisel eşyanızı koyduğunuz el çantanızı, bilgisayar çantanızı, puset veya bebek eşyasını uçağa alabiliyorsunuz. Bunlardan sadece biri kabine kabul edildiğinden pusetinizi bagaja verip onun yerine bebek askısı kullanarak uçağa gitmek bir alternatif olabilir. Kendi kişisel eşyanızı da bebek çantanızın bir gözüne yerleştirin. Ben oğlumla uçağa bindiğimde tek sırt çantası alıp ya bir gözünü kendime ayırıyorum ya da kendi minik el çantamı onun sırt çantasına yerleştiriyorum. Eğer çift olarak seyahat ediyorsanız bir yetişkin bilgisayarı, diğeri bebek çantasını yanına alabilir.



İnce bir şal işinize yarar



Hazırlayacağınız çanta 4 kiloyu geçmemeli. Baş üstü dolapları kullanılmadığı için çantanız koltuk altındaki alana sığmalı. Uçaklarda ön koltukları bebekli yolculara vermeyi tercih ediyorlar. Bu durumda, uçuş görevlileri bebeğin eşyasını alıp baş üstü dolaplarına yerleştiriyor.

Bazı havayollarında yastık ve battaniye sadece uzun uçuşlarda veriliyor. Çantaya bir battaniye koymakta fayda var. Yazın çantada ağırlık yapacak ve yer kaplayacak örgü battaniyeler yerine müslin tercih edin. Ben her uçuşta yanımda ince yün şal taşıyorum. Gerektiğinde battaniye, gerektiğinde katlayıp yastık olarak kullanıyorum. Yine bazı havayolu firmaları sadece dış hat seferlerinde tek kullanımlık kulaklık veriyor. Eğer çocuğunuz uçuşta tablet ya da telefondan oyun oynayacaksa kendi kulaklığını da yanına alması gerektiğini hatırlatın.



Çantaya yedek maske



Havaalanına maskesiz giremiyorsunuz. Çocuklar da maske takmak zorunda, bebekler için zorunluluk yok. Yine de eğer pusetle kalabalık bir saatte havaalanına giriyorsanız pusetin üstünü ince bir tülbentle örtebilirsiniz. Tek kullanımlık cerrahi maskelerin 4 saatte bir değiştirilmesi zorunlu olduğu için pek çok havayolu şirketi seyahat sürenizi göz önüne alarak yeterli miktarda yedek maske ve mendil bulundurmanızı istiyor. Biz çocuklar için özel üretilen maskeleri tercih ediyoruz, böylece yüzden düşmüyor ve burun bölgesi de açık kalmıyor. Maskeleri de çantamızın içinde buzdolabı poşetinde tutuyoruz. Böylece başka herhangi bir şeyle de temas etmiyor.



Atıştırmalık bulundurun



Çantamıza ayrıca mini boy kolonya, antiseptikli ıslak mendil, mini boy el dezenfektanı da koyuyoruz. Pek çok havayolu firması da içinde bu ürünlerin bulunduğu seyahat kitleri veriyor. Havayolu şirketleri, uçuş süresine göre farklılaşan çeşitlerle paketli yiyecek ve su veriyor. İçecek servisi ve alışık olduğumuz yemek servisi kalktı. Eğer uzun süre uçacaksanız yanınızda sağlıklı atıştırmalıklar bulundurun.



Beklemeye hazırlıklı olun



Uçağa biniş ve inişte en arka ve en ön sıradan başlayarak sırayla hareket ediliyor. İkişer dakikalık bekleme sürelerini de hesap ederseniz havaalanında da uçağın içinde de bir süre vakit geçirmeniz gerekiyor. Çocuğunuz sıkılmasın diye sevdiği oyuncağını, aktivite ya da okuma kitabını yanınıza almayı unutmayın.