Çocukları seyahatte hastalıktan korumanın yolları

Doktor, hastane bilgilerini alıp yol çıkın



Seyahatimizi planlarken gittiğimiz şehirde kalacağımız yere yakın hastane, sağlık merkezi ya da çocuk doktoru olup olmadığını kontrol ediyorum. Seyahat öncesinde yurtdışı için yapılan seyahat sigortalarının anlaşmalı olduğu sağlık kuruluşlarını kontrol etmekte de fayda var. Bu bilgiyi internet üzerinden bulamıyorsam -varsa- o şehirde yaşayan tanıdıklarıma, -yoksa- sosyal medya üzerinden oralı ailelere ya da ulaşabildiğim veli gruplarına soruyorum. Bilet satın alırken havaalanlarının çok yoğun olduğu sabah-akşam saatleri ile hafta sonları yerine daha tenha olduğu öğle saatlerindeki uçuşları seçmeye çalışıyorum. Özellikle hastalıkların arttığı kış aylarında havaalanlarındaki oyun alanlarına uğramıyoruz. Hatta çok mecbur kalmadıkça hijyen bakımından tam güvenemediğim tuvaletleri de kullanmıyoruz. Ek olarak eğer çocuğunuz alerjik bir bünyeye sahipse konaklayacağınız otelin odalarında halı olup olmadığını, camların açılıp açılmadığını önceden kontrol etmenizde de fayda var.









Yanınızda ilkyardım çantası taşıyın



Acil durumlar için yanımızda taşımamız gereken ilaçları ve yapmamız gerekenleri seyahat öncesi doktorumuzdan mutlaka öğreniyorum. Ateş ölçer, etkili bir ateş düşürücü şurup, yanık ve yara merhemleri, alerji ve ishal ilacı, serum fizyolojik ve burun damlası gibi önemli ilaçları bavulumuza mutlaka koyuyorum. Uçakta yanıma aldığım sırt çantasının içinde de burun tıkanıklığı için burun spreyi ile içinde antiseptikli mendil, yara bandı, gazlı bez de olan bir mini ilkyardım çantamız oluyor.









Açık havayı tercih edin

Biz özellikle çocuklu seyahatlerimizde gittiğimiz şehirde hava ılık ve güneşli ise kapalı mekânlarla oyun alanları yerine dışarda vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. Bisiklet turu, parkta piknik ya da futbol oynamak sevdiğimiz açık hava faaliyetlerinin başında geliyor. Müze gezeceksek kalabalığın az olduğu açılış ya da kapanış saatlerine denk getirmeye özen gösteriyoruz.

Kendi temizlik mendilinizi hazırlayın



Aromaterapi uzmanı ve Homemade Aromaterapi’nin kurucusu Aslı Bilgin limon, greyfurt, okaliptüs, nane ve lavanta gibi hemen hemen tüm uçucu yağların antibakteriyel ve antivirüs özelliği olduğunu söylüyor. Aslı’nın önerisiyle nane ve okaliptüs yağlarının damlatıldığı preslenmiş çakıl taşı ve lületaşından yapılmış koklama kutusunu kalabalık alanlara girmeden önce, uçağa bindiğimizde, uzun süre pasaport sırası beklerken kokluyoruz. Çantamda, içerisinde sadece distile su olan, parfümsüz yenidoğan ıslak mendillerinden de bulunduruyorum. Gerekli durumlarda bu mendillerin üzerine okaliptüs uçucu yağı damlatarak hem kendimin hem oğlumun ellerini dezenfekte ediyorum. Ayrıca tuvalet kapısı, uçak koltuğu kolçakları ya da yemek masası gibi direkt dokunmak istemesek de mecburen kullandığımız yerleri gerektiğinde bu mendillerle siliyorum.









Ellerinizi akan su altında yıkayın



Med Amerikan Tıp Merkezi’nden çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Alev Özçelik mikroplardan korunmak için seyahat sırasında paketli ıslak mendil kullanmak yerine elleri akan su altında yıkamak gerektiğini vurguluyor. Otellerde küvet doldurup banyo yapmak yerine yine akan su altında duş alınmasının daha hijyenik olduğunu belirtiyor. “Uçağa binerken ve inerken en son aile olun, kalabalığa maruz kalmayın. Ayrıca uçaklarda ve otel odalarındaki havalandırma sistemini de kullanmamaya çalışın” diyor. Özellikle uzun uçak yolculuklarında sıvı kaybı yaşanabileceğini, bu sebeple çocuklara bol su içirilmesi gerektiğini de hatırlatıyor.

Elbette kapalı şişelerde.



Alerji listenizi yanınızda taşıyın



Çocuğunuzun alerjisi, astımı ya da herhangi bir rahatsızlığı varsa seyahat öncesi mutlaka doktoruyla görüşün. Besin alerjileri için alerjenlerin listesini ve gideceğiniz ülkenin dilindeki karşılıklarını da bir kâğıda not alabilirsiniz. Eğer sipariş verirken aynı dili konuşmuyorsanız bu liste mönüde alerjen gıda olup olmadığını kontrol etmenizi sağlayacaktır. çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Özçelik, olası sağlık problemlerini önleyebilmek adına özellikle emin olmadığınız, iyi bilmediğiniz yerlerde sokak lezzetlerinin de tercih edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.