Çocukla tatilin bu yılki adı: Kamp

Ekrandan uzaklaşıp imece usulü yaşamı öğrensin



Adı: Oyun Kampta

Yaş grubu: 3-12, ailelerle birlikte.

Nerede: Bozburun Kocabahçe ve Fethiye Pastoral Vadi.



İçerik: Çocuklar bu kamplarda doğayı ve mucizelerini yakından tanırken sanat, müzik ve drama atölyelerine katılabilecek. Telefon, internet ya da televizyon olmayan kamplarda çocuklar dijital dünyadan uzak bir şekilde imece usulü yaşamayı deneyimleyebilecek. Kümesten yumurta almanın, doğa yürüyüşlerine çıkmanın, etraftan topladıkları malzemelerle yaratıcı çalışmalar yapmanın ve doğada vakit geçirmenin çocukların ilgisini çekeceğine eminim.



Hijyen önlemleri: Kampın kurucusu Belma Atakan, önlemler kapsamında kampların katılımcı kapasitesini yüzde 50 oranında azalttıklarını, kamp girişlerinde temassız ateş ölçümü yapıldığını, konaklama alanlarında el antiseptiği bulundurduklarını belirtiyor. Kamp alanına gidişte, transferler sırasında maske kullanımı zorunlu ve transferlerde koltuklarda boşluk bırakılarak oturulacak. Kamp süresince oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak. Her atölye öncesinde ve sonrasında tüm çocuklar ellerini dezenfekte edecek.









Hem çocuklara hem yetişkinlere göre atölyeler



Adı: Küçük Filozoflar Kampta

Yaş grubu: 3-15, ailelerle birlikte.

Nerede: Kazdağları, Alaçatı ve Assos.



İçerik: Küçük Filozoflar, doğada çocukların gelişimine katkı sağlarken onlara konfor alanları dışında sosyalleşme imkânı sunan kamplar düzenliyor. Bu kamplarda yetişkinler de unutulmamış, doğal malzemelerle krem yapımından mandalaya çeşitli etkinlikler var. Çocuklar için farklı alanlarda gelişimlerini destekleyecek felsefe, drama, oyun, masal ve sanat atölyeleri düzenliyorlar.



Hijyen önlemleri: Sağlık tedbirlerine uygun, doğa içinde müstakil bungalovları olan tesislerde konaklanıyor. Kamp süresince de sosyal mesafe ve hijyen kuralları sıkı şekilde uygulanıyor. Kaz Dağları’ndaki tesiste misafirler sadece müstakil bahçeden girilebilecek odaları kullanacak. Alaçatı’daki kamp alanıysa 400 dönüm arazide kurulu. Kalınacak yerler 10-15 metre mesafeli kapsül evlerden oluşuyor ve misafirler evlerden ayrıldıktan sonra basınçlı su ve sabunla yıkanıyor. Assos kampında da konforlu, güneş ışığı alan, doğal havalandırması olan, içinde kendine ait tuvalet ve banyosu bulunan glamping çadırlarda konaklanıyor.









Hafta sonu çadırda uyuyalım, doğaya uyanalım



Adı: Kampa Gidelim mi Baba?

Yaş grubu: Her yaştan çocuk, ailesiyle birlikte.

Nerede: İzmit Yuvacık mevkiinde Kırıntı Köyü - Menekşe Yayla, Düzce ilçe sınırları içindeki Kocayayla ve İstanbul’a 30 kilometre mesafede ‘Permakamp Öğümce Yerleşkesi’.



İçerik: Kampların genel amacı; çocukların kamp ortamını tanıması, kendi ihtiyaçlarını kendi başlarına giderebilmeyi öğrenmeleri, çadırda uyumayı deneyimlemeleri ve bunun dışında doğayla iç içe keyifli vakit geçirmeleri. Ebeveynler de kendi becerileri ve ilgi alanları doğrultusunda çocuklarla pek çok farklı etkinlik yapabiliyor. Kampta çocukları bir doğa macerası bekliyor. Ağaç üstü ağları, ip kaydırakları, sıradışı ağaç oyun evi, yıldızları öğrenecekleri gökkubbe çocukların tüm günü burada geçirmek istemeleri için yeterli. Ekili arazileri, kestane platformu, kompost tuvaleti ve fırınıyla tüm gün her köşesinde hem çocukların hem yetişkinlerin ilgisini çekebilecek pek çok şey var.



Hijyen önlemleri: Alınan önlemler nedeniyle kamp malzemelerini kiralamıyorlar, kampçılar kendi malzemelerini getiriyor.