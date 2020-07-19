Çocukla otomobil yolculuğu

Bebeklerin doğumdan itibaren araçta güvenli yolculuk yapabilmeleri için ana kucağı dediğimiz kemerle sıkı bir şekilde bağlanan bebek koltuğunda oturmaları gerekiyor. Daha büyük çocuklar içinse uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren E4 damgası taşıyan, kendinden çocuk kemerleri ve ISOFIX bağlantısı olan, çocuğunuzun yaş ve kilosuna uygun koltukları tercih edin. Eğer çocuğunuzun başı koltuğa oturduğunda koltuğun üstünü geçiyorsa, artık o koltuğu değiştirme zamanı gelmiş demektir. 8 yaşından sonra çocuklar ‘booster’ denilen yükseltici koltuk da kullanabiliyor. Bu koltukta kemerin güvenli şekilde bağlanması önemli...



Çocukların güvenliği için 12 yaşına kadar arka koltukta oturmaları gerekiyor. Uzmanlar, çocuk koltuğu yerine kucakta ya da ön koltukta oturan bebek ve çocukların çarpma anında kucaktan fırlamasını engellemenin neredeyse imkânsız olduğunu söylüyor.



Yüz kez aynı şarkıyı dinlemeyin



Eğer ‘Arkadaşım Eşek’ ya da ‘Ali Baba’nın Bir Çiftliği Var’ şarkılarını yüzlerce kez dinlemek istemiyorsanız kendi müzik listenizi oluşturun.

Biz Spotify uygulaması kullanıyoruz ve yola çıkmadan oğlumun sevdiği tüm şarkıları bir dosya halinde listeliyoruz. Uyku saatleri için ninniler, yolda eğlenmek ve eşlik etmek için hareketli şarkılar var listemizde. Storytel uygulamasıyla da pek çok çocuk kitabını dinleyebilirsiniz. Selma Ergeç’in sesinden Can Göknil, Doğan Gündüz gibi sevilen yazarları dinlemek oldukça keyifli. Harry Potter kitaplarını da dinleyebileceğinizi biliyor muydunuz?









Kargo kutusuyla etkinlik masası



Uzun yolda bir kelimenin son harfi ya da hecesiyle biten yeni kelime türetme, akılda tuttuğumuz bir eşya, hayvan ya da sanatçıyı soru-cevaplarla bulma gibi eğlenceli oyunlar oynuyoruz. Zaman zaman da oğlum boyama yapmayı tercih ediyor. Eve gelen kargo kutularının tabanlarını kesiyoruz, streç filmle kaplıyoruz. Uzun yolda bu kargo kutuları etkinlik masası oluyor, hatta üzerinde yemek bile yeniyor. Netflix’in çocuk uygulamasından çizgi filmler ve tablete yüklediğimiz kodlama oyunları da uzun yolda eğlenceli vakit geçirmemizi sağlıyor.



Sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın



Çok sık mola vermemek için yol boyunca yiyeceklerinizi yanınızda götürebilirsiniz. Kışın kahve ya da çay içtiğimiz termoslara soğuk su koyuyoruz. Mini buzluğun içine de arabada kokmayacak şekilde ev yapımı sandviç, meyve, kek, içecek dolduruyoruz. Minik bölmeli saklama kaplarından birini oğluma ayırdım. Ev yapımı bisküvi ya da kurabiye, kuruyemiş ve meyvesini ona koyuyoruz ve yol boyunca yanında duruyor. Aracınızdaki ilkyardım çantasını ve içindeki ilaçları kontrol edin. Tarihi geçmiş ilaçları yenileyin. Doktorunuza danışarak yanınıza ilaç alın.



Midesi bulanırsa ortaya otursun



Eğer çocuğunuzun midesi bulanıyorsa arabanın arkasında sağ-sol yerine orta koltukta oturması ve yolu görmesi iyi gelebilir. Her dört saatte bir maske değiştirilmesi gerektiğini düşünerek el çantanıza maskelerinizi, el dezenfektanı, kolonya ve ihtiyaç duyduğunuz hijyen ürünlerini koyun. Yola çıkmadan harita uygulamalarının yardımıyla nerelerde mola vereceğimizi belirliyoruz.



Bebekler için ek önlemler



Eğer küçük çocukla seyahat ediyorsanız sık sık tuvalet molası vermemek için seyahat tipi lazımlık taşıyabilirsiniz. Bebekle seyahat ediyorsanız da arabada altını değiştirmek için alt açma örtüsü kullanabilirsiniz. Oğlum küçükken termosta sıcak su taşıyarak mamasını yolda hazırlıyorduk. Emzik kullanıyorsa arabada yere düşme riskine karşı yanınıza birkaç tane yedek almanızda fayda var.