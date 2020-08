Ankara’nın taşına bak... Başkentte miniklerin görmesi gereken 8 yer

Atamızın huzurunda

Ankara denince ilk akla gelen müze Anıtkabir. Anıt Bloku ve Barış Parkı’ndan oluşuyor. Sembolik bir Milletler Cemiyeti olan Barış Parkı’nda, ülkemizin farklı bölgelerinden getirilmiş ve dünyanın çeşitli ülkelerini temsilen gönderilmiş 50 bin civarında bitki ve ağaç var. Barış Parkı içinden yürüyerek, sağ ve sol kenarında aslan heykelleri olan Aslanlı Yol’u takip edip Anıt Mezar’ın olduğu yere varabilirsiniz.Atamızı saygıyla andıktan sonra Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezebilirsiniz. Müzede, Çanakkale, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’u anlatan panoramalar her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Atatürk’ün özel eşyalarının yer aldığı bölümü de listenize ekleyin. Atatürk’ün kitaplığıysa en çok ilgi çeken bölümlerden biri.









Cumhuriyet tarihini yerinde öğrenin

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi var. İki katlı binanın koridorlarında ve odalarında, 1918-1923 yılları arasındaki olaylar, tarih sıralamasına göre anlatılıyor. Yağlıboya tablolar, fotoğraflar, silahlar, askeri araç ve gereçlerle düzenlenmiş odaları gezebiliyorsunuz. 1920’de ilk Meclis toplantısı da bu binada gerçekleştirilmiş. Birinci TBMM binasına yalnızca birkaç dakikalık yürüyüş mesafesindeki İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasındaysa bugün Cumhuriyet Müzesi yer alıyor. Bu müzede de Atatürk ilke ve inkılaplarının doğuşuyla birlikte Atatürk’ten sonra cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü ve Celal Bayar dönemiyle ilgili bilgiler paylaşılıyor. Atatürk’ün sesinden ‘Nutuk’u dinleyeceğiniz müze, çocuklar için de özel bir anlatım tercih etmiş. Her iki müzeyi de sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.









Bilimin yolculuğuna oyunlarla eşlik edin

Rahmi M. Koç Müzesi, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekebilecek bir koleksiyona sahip. 1800’lü yıllardan günümüze deniz, hava, kara taşıtlarıyla tıp, eczacılık, tarım, bilim ve sanayi alanında kullanılan makine ve aletler, oyuncaklarla günlük hayatta kullanılan eşyalar müzenin temel parçalarından. Oğluma çocukluğumun hikâyelerini anlatarak müzeyi gezmek ikimiz için de çok mutluluk verici oldu. Eski daktilo, radyo, sinematograf ve portre kameralarını görmek dijital dünyada yaşayan çocukları oldukça şaşırtıyor. Oğlum ilk defa gördüğü merdaneli çamaşır makinesinin ne olduğunu anlamakta zorlandı.



Anadolu’nun kültürel birikimini inceleyin

Sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli müzeleri arasında gösterilen Anadolu Medeniyetleri Müzesi, yaşadığımız toprakların zengin tarihi ve kültürel birikimini yansıtan arkeolojik eserlerin sergilendiği eşsiz bir koleksiyona sahip. Mahmutpaşa Bedesteni ile Kurşunlu Han içindeki müze, paleolitik çağdan Roma dönemine kadar pek çok değerli esere ev sahipliği yapıyor. Oğluma, Atatürk’ün Ankara’da bir Eti Müzesi kurulmasını istediğini ve bu sebeple Anadolu’nun dört bir yanından Hitit eserleri toplattığını, dönemin kültür müdürünün de çalışmalarıyla Ankara’da ilk müzenin kurulduğunu anlattım. Müzenin farklı uygarlıklara ait eserlerle zamanla zenginleştiğini ve bugünkü halini aldığını da söyledim. Çivi yazısıyla yazılmış Hitit dönemine ait tableti görünce oğlum oldukça şaşırdı. Eskiden yazmak için ne kadar uğraş sarf edildiğini görmüş oldu. Müzeyi dilerseniz sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.









Türk sanatının eşsiz örneklerini görün

Etnografya Müzesi, 1930’dan beri faaliyet gösteriyor. Müzede, Türk sanatının Selçuklu devrinden günümüze kadar gelen pek çok eserini görebiliyorsunuz. Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait halk giysileri, süs eşyaları, halı ve kilimler, ok, tüfek, kılıç ve yatağanlar, porselenler ve yazı sanatı örnekleri başta olmak üzere çok sayıda eser sergileniyor. Eski dönem kıyafetler çocukların çok ilgisini çekiyor. Bu müzeyi de dilerseniz sanalmuze.gov.tr adresinden çevrimiçi ziyaret edebilirsiniz.



Satranç oynamayı müzede sevdirin

Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş; Türkiye’deki tescilli, ilk ve tek satranç koleksiyonu sahibi Akın Gökyay’ın eski mimariye sahip bir Ankara evinde açtığı Gökyay Satranç Müzesi oldukça ilgi çekici. 110 ülkeden 710 satranç takımının sergilendiği müzede Harry Potter, Asteriks ve Şirinler gibi pek çok ilginç satranç takımı sergileniyor. Farklı ülkelerden gelen takımlar ülkelerin kültürel özelliklerini yansıtıyor. Son zamanlarda babasıyla Red Kit okumayı seven oğlum satranç taşlarında Daltonlar ve Red Kit’i görünce çok beğendi.









Arkadaşlarınıza mektup yazın

Telefonlar ve internet yokken arkadaşlarımla nasıl iletişim kurduğumu soran oğluma, mektup yazdığımı anlattım. Sonra da çocukluğumda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan arkadaşlarımdan bana gelen mektupların olduğu sandığı açıp gösterdim. Mektupların pullarını da ayrı bir defterde saklıyordum. PTT Pul Müzesi çocukluğunuza bir yolculuk için harika bir adres. Dünyanın farklı ülkelerinden pulları tematik şekilde görebileceğiniz müzede ayrıca geçmişten günümüze postanın nasıl işlediğini öğreniyorsunuz. Müzede küçük ziyaretçiler için ayrı bir bölüm var. Bu alanda mektup yazıyor, pullarla ilgili aktiviteler yapıyorlar. Oğlum, föyye, sürşarj, varyete, santre, lejand gibi filateli (pul ve posta materyalleri koleksiyonculuğu) sözlüğünden pek çok kelimeyi müzeyi gezerken öğrendi.



Cin Ali ile çocukluk günlerinizi anın

Rasim Kaygusuz’un okuma-yazma öğrenirken yardımcımız olan Cin Ali kitapları geçen yıllarda tekrar basıldı. Cin Ali Müzesi’nde sizler çocukluk günlerinizi hatırlarken çocuklarınız da Cin Ali ile tanışacak. Müzede okul ortamı, tahta sıralar ve çocukluğumuzu hatırlatan eşyalar, başka bir bölümde oynayarak öğrenme yöntemini anlatan araçlar, Cin Ali filmlerini izleyebileceğiniz bir alan ve hediyelik eşyalar alabileceğiniz bir de dükkân var.