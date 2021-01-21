Sömestr tatilinde çocuklarınızla birlikte doğanın keyfini çıkaracağınız yerler

Çocuklar çok sevecek

Ormanya

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 4 bin dönüm alana kurulan Orman doğal yaşam alanı Ormanya, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük üçüncü doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyor.







Ormanya Doğal Yaşam Parkı 12 bölgeden oluşuyor. Çocuk hayvanat bahçesi, yaban yaşam alanı, kamp alanı, mesire alanı, yaban hayatı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi, ormanköy, doğa parkurları, kuş gözlem alanı, doğa okului atlı binicilik, sportif olta balıkçılığı ve sergi salonu... Yalnız pandemiden dolayı 20 yaş altındakiler 13.00 ile 16.00 saatleri arası alanı gezebiliyor. Bir de pazartesi günleri bakım çalışmalarından dolayı kapalı. Pazartesi hariç hafta içi herhangi bir gün Ormanya’da keşfe çıkabilirsiniz.









Biraz nostalji, biraz huzur

Mudurnu

İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atacaksınız. Şu sıralar karla birlikte harika manzaralar mevcut. Halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu. Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin… Çocuklar için güzel bir tarihi gezi olacağı kesin…









Harika manzaralar

Yedigöller

Doğanın bütün güzelliklerini, muhteşem zerafetini sergilediği bir cennet Yedigöller Milli Parkı… Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası… İstanbul’dan yola çıktığınıza yol dört saate yakın sürecek ama şu sıralar karla birlikte göreceğiniz manzara tüm yorgunluğunuzu ve koronavirüs stresini unutturacak…









Oksijeni bol bir adres

Ballıkayalar Tabiat Parkı

Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Tavşanlı Köyü’nde yer alıyor bu doğal güzellik. İstanbul’a bir buçuk saat uzaklıkta… Yaklaşık iki kilometre uzunluğundaki kanyonun genişliği 40 ile 80 metre arasında değişiyor. Etrafı kireçtaşı kayalarla çevrili bölgenin ortasından geçen Ballıkaya Deresi ve göletler görülmeye değer. Burada ailecek güzel bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Ayrıca burada iki tane de küçük şelale bulunuyor. Instagram’da bolca beğeni alacak harika fotoğraflar çekebilirsiniz.

Cumalızık’ın gölgesinde kalmış sakin bir köy

Misi Köyü

Bursa’da köy denince akla gelen ilk yer kuşkusuz Cumalıkızık, yalnız en az onun kadar güzel bir köy daha var Bursa’da Misi… Cumalıkızık’ın gölgesinde kalmış olsa da sevileni tarafından oldukça sahiplenilmiş… Hatta Türkiye’nin en iyi korunan köylerinden biri… Köy Bursa’nın merkezine 10-12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor. Özellikle Çocuk Kütüphanesi’ne mutlaka uğramalısınız.









Her yer bembeyaz

Gölcük Tabiat Parkı



Gölcük, Bolu'da bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Parka geldiğinizde beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe harika bir gün geçireceğiniz garanti. Özellikle Gölcük Evi ve ağaçların göle yansıması harika görüntüler oluşturuyor. Burada ailecek karlar için yürüyüş, kar topu oynamak gibi aktiviteler yapabilirsiniz.







Sömestr tatilinin en ünlü rotası

Uludağ Kayak Merkezi

Pandemi öncesi sömestr tatilinin en ünlü rotası Uludağ olurdu ama bu durum virüse rağmen yine de değişmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından salgın kurallarına uyularak kayak yapabileceğinin bildirilmesinin ardından, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'daki pistler dolmaya başladı.







Burada buz pateni kiralayabilir, kar motosikletiyle safariye çıkabilirsiniz. Bursa’ya geldikten sonra Uludağ’a gitmeniz çok kolay. Teleferik hattı ile merkez istasyondan (Teferrüç) kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca 22 dakika. Uludağ’ın bir başka güzel yanı da, sporun yanı sıra eğlence, konaklama açısından da beklentileri karşılaması. Çocuğunuzla birlikte güzel bir kış tatili için Uludağ sizi bekliyor.









Tam bir kış masalı

Kapadokya

Kapadokya, Nevşehir’e bağlı bir cennet… ‘Güzel Atlar Diyarı’ olarak da anılıyor. Peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri ve yılkı atlarıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yalnız kışın harika görüntüler sunuyor. Özellikle vadinin karla kaplanması ortaya inanılmaz bir görüntü çıkarıyor. Burada çocuğunuzla birlikte harika bir kış masalı yaşayabilirsiniz.









İstanbul’da kalacaklara özel



Bu tatili İstanbul’da geçirecekler için de alternatifler mevcut. Aslında sömestr tatili denilince İstanbul’da akla müze ve oyun alanı türü yerler gelir ama ne yazık ki pandemiden dolayı buralar kapalı ama yine yapılacak birçok şey var. Belgrad Ormanı’ndan gezintiye çıkabilirsiniz. Ayrıca İstanbul’da dört mevsim doğayla baş başa kalıp harika fotoğraflar çekmek istiyorsanız en doğru adreslerden biri de Atatürk Arboretumu. Genelde sonbahar aylarında çokça ziyaretçi çekse de kışın karla birlikte harika görüntüler sunuyor. Bir de İstanbul’un en güzel semtlerinde keşfe çıkılabilir. Örneğin, Balat, Kuzguncuk, Yedikule…







