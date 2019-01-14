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Yazı ve fotoğraflar: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.01.2019 - 09:15,Son Güncelleme:/

İstanbul'un en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
İstanbul'un en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Sokak oyunları kültürü içinde bambaşka bir yere sahip uçurtmalar. Peki en son ne zaman uçurtma yaptınız? Ya da çocuğunuzla beraber hiç uçurtma uçurdunuz mu? İşte size fırsat... Türkiye’de ilk ve tek olan Üsküdar’daki ‘Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi’nde Asya’dan Amerika’ya bin bir çeşit uçurtmanın içinde kaybolurken çocuğunuzla birlikte uçurtma yapmanın eğlencesine doyacaksınız.

Çocukların hayal dünyasını süsleyen renkli, eğlenceli ve özgürlük sembolüdür uçurtmalar... Üç çıtanın çakılarak kâğıtla kaplanmasıyla elde edilen oyuncağın, bulutların ardına kadar gitmesi sizi de havalandırır ve bulutlarla kucaklaşırsınız. Üsküdar’da sahile çok yakın bir konumda olan müze, Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz’ün dünyanın çeşitli yerlerinden topladığı uçurtmalardan oluşuyor. Kendisi bir uçurtmaya 12 bin lira verecek kadar bu işin tutkunu. En ilginci ise uçurtmanın köklü tarihi... Uzakdoğu’da dini ayinler ve inanışlarda kullanılan, savaşlarda haberleşme aracı olarak kendine yer bulan, batıya geçtiğinde ise pek çok bilimsel deneyde aktif rol alan uçurtma, ülkemizde ise bahar oyuncağı olarak algılanıyor.

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Müzeye geldiğinizde zile basacaksınız ve sizi güleryüzlü müze çalışanları karşılayacak. Müzede toplam 26 ülkeye özgü 1000’den fazla uçurtma var. İki katlı müzenin ilk salonunda Asya ve Avrupa, ikinci salonunda ise Uzakdoğu ülkelerine ait uçurtmalar sergileniyor. Her biri rengârenk...

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Bizim kültürümüzde sadece altıgen olan uçurtmalar, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri için kültürlerini yansıttıkları bir sembol. Çin bölümündeki uçurtmaların çoğu hayvan figürlü... Kanatlı kurbağa, yengeç, yusufçuk böceği, yarasa, baykuş ve kartal şeklindeki uçurtmalar çok dikkat çekici...

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


Hatta vazo şeklinde ve kartal tüyünden uçurtmalar da var. Yine de bana en ilginç gelen Japon uçurtmaları oldu. Bu konuda da farklılıklarını ortaya koymuşlar. Avuçiçi kadar uçurtmalara özel desenler hazırlayarak, tek tek işlemişler. Hintlilerin Fil Tanrı ‘Ganesha’ figürlü uçurtması da görülmeye değer. Geldiğinizde sadece uçurtma değil, eski uçurtma tutamakları, cam kırıklarıyla bezenmiş uçurtma ipi, bambu, köknar ve çam ağaçlarından yapılan uçurtma çıtaları da göreceğiniz aletlerden.

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Yaş aralığına göre hikâyelerle uçurtmalar, müze çalışanları tarafından çocuklara aktarılıyor. Gitmişken mutlaka 12 metre uzunluğundaki kertenkele ve 9 metre uzunluğundaki ahtapot figürlü Amerikan kültürüne ait uçurtmayla fotoğraf çektirin. Ortaya çıkan sonuç yüzünüzü güldürecek.

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

Kendi uçurtmanı kendin yap

Aslında burası sadece bir müze değil aynı zamanda uçurtma atölyesi... “Biz de uçurtma yapalım” diyorsanız, mutlaka randevu almanız gerekiyor. Atölyede çocuğunuz desen seçiyor, uçurtma kâğıdını kesip yapıştırıyor. Böylelikle bir uçurtmaya sahip olurken, çıkışta bir de takdir belgesi alıyor. Sonrasında artık geriye sadece gökyüzünde süzülmesi kalıyor.

İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi


İstanbulun en eğlenceli adresi: Uçurtma Müzesi

 

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İsmail SARI
İsmail SARI
isari@hurriyet.com.tr
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