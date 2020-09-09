Avrupa’da safari deneyimi: Beekse Bergen

Beekse Bergen’in açılış tarihi 1968 yılına uzanıyor. İlk aşamada 120 hektarlık bir alandan oluşan ve sadece araçla safari için organize edilen park yıllar içerisine içine farklı bölümler de eklenerek 423 hektarlık alana ulaşmış. Bu alanda yaklaşık 150’den fazla tür küçük memeli kuş ile birlikte yaklaşık 1250 hayvan bulunuyor. Hayvanlar tellerle çevrilmiş birkaç metrekarelik alanlarda sıkışıp kalmıyorlar, diledikleri şekilde özgürce dolaşıyorlar bu sebeple safari esnasında tüm hayvanları görebilme ihtimaliniz düşük. Hayvanlar için organize edilmiş yemek ve su alanları mevcut. Biz hayvanların bir kısmını bu yemek alanlarında gördük bir kısmını ise park içerisinde dolaşırken ya da uyurken. Safari alanı içerisinde araçlardan inmek, cam açmak, hayvanlara yiyecek bir şeyler vermek yasak.







Safari park içerisinde kendi aracınızla, safari araçlarıyla, otobüslerle veya bot ile safari yapabilirsiniz. Son dönemde korona önlemleri sebebiyle otobüsle olan turlar geçici olarak durdurulmuş. Araçla gezerek hayvanlar ile burun buruna gelme ihtimali sizi rahatsız ediyor ise belirlenen yürüyüş rotasında biraz daha uzak mesafeden de bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Yürüyüş yollarının bulunduğu alanda restoran, kafe, çocuk parkı ve oyun alanları da mevcut.









Biz daha fazla hayvanı yakından görebilme şansımızı arttırmak için iki kez araçla safari alanına girdik, bu iki tur arasında da park kısmını dolaşıp yemeğimizi yedik. Efe tabi ki oyun parkı alanlarını boş geçmedi, hepsine mutlaka uğradı, çokta sevdi. Beekse Bergen içerisinde Safari Park olarak geçen bölüm dışında su oyun alanları ve çocuk oyun havuzlarının olduğu Speelland isimli bir alan da mevcut. Bu iki bölümün giriş kısmı ayrı fakat aynı gün içerisinde rahatlıkla ziyaret edilebilir.

Beekse Bergen’e Giriş Bileti Satın Alma

Alana sınırlı sayıda kişi alındığı için biz biletlerimizi 1 gün önceden www.beeksebergen.nl sitesinden online olarak satın aldık. Parka araçla gidecekseniz otopark ücretini de biletlerle birlikte ödeyebiliyorsunuz. Aldığınız bilet ile araç, bot ve yürüyüş safarisi alanlarına giriş yapabiliyorsunuz. Özellikle okulların tatil olduğu dönemlerde parkın ziyaretçisi çok fazla oluyor, biletleri birkaç gün önceden almakta fayda var.









Beekse Bergen’de Konaklama

Beekse Bergen Safari Park içerisinde safari resort ve kamping alanları da mevcut. Kanal kenarındaki evleri tercih ederseniz kahvaltınızı sabah yürüyüşlerini yapan zürafaların manzarasıyla yapma şansınız olabilir. İsterseniz ağaç evlerde konaklayıp farklı bir deneyim de yaşayabilirsiniz, Beekse Bergen’de konaklama alternatifleri oldukça fazla. Bu noktada ufak bir hatırlatma; otellerin rezervasyonları çok erken tarihlerde doluyor, erken rezervasyon yapmakta fayda var.









Beekse Bergen Deneyimimiz

Uzun zamandır ziyaret etmek istediğimiz Beekse Bergen’de tercihimizi araçla safariden yana kullandık ve öğlen saatlerinde safari parka giriş yaptık. Elimizdeki harita ve önümüzde yavaş yavaş ilerleyen diğer araçları takip ederek belirlenen rotayı izlemeye başladık. Geçtiğimiz alanlarda o bölgede hangi hayvanları görebileceğimizi gösteren tabelalar mevcuttu, biz de bu doğrultuda gözlerimizi dört açıp hedeflerimize odaklandık. Deve, zebra, ceylan, antilop, çita, deve kuşu ve daha onlarca hayvanı çoğu zaman salına salına gezerken, yemek yerken veya uyurken gözlemledik. Hayvanları gördüğümüz anların yanında onları dikkatle aramakta oldukça heyecan vericiydi. Özellikle oğlum Efe bu turda çok fazla şey öğrendi ve en önemlisi çok eğlendi. Burası çocuklu aileler için de rahatlıkla ziyaret edilebilecek bir alan.









Yaklaşık 1,5-2 saatlik sürüşümüz esnasında yürüyüşe çıkan develer ve zebralar yolumuzu kesti. Sessizce ve hayranlıkla onları izleyerek aracımızın önünün açılmasını bekledik. Çoğu zaman salına salına yürüyen bizonlarla ilerledik yollarda. Heyecanla sağa sola bakmaktan, birbirimize gördüğümüz hayvanları göstermekten başımız döndü.









Ve işte turumuzun en keyifli kısmı zürafalar... Turumuzun sonuna doğru zürafaların olduğu alana yaklaştıkça araç yoğunluğu da artmaya başladı. Sakince beklerken fark ettik ki yavaşlamamızın sebebi arabaların arasında yürüyüşe çıkan iki meraklı zürafaymış. Nefesimizi tutup, lütfen bizim yanımıza da gelsinler diye içten içe dua ederken iki kafa aracımızın ön camında beliriverdi. Önce bizi şaşkınlıkla izlediler sonrasında resmen arabanın ön camına yapıştılar. O kadar keyifli ve heyecanlı bir andı ki resmen zürafalarla göz göze geldik ve aramızdaki cama rağmen onları sevdik. Efe bize yaklaşan zürafalarla aynı hızda arka koltuktan öne zıpladı ve aynı zürafalar gibi ön cama yapıştı. Kalbi pıt pıt atarken bıcır bıcır da laf anlatıyordu yeni arkadaşlarına. Yaklaşık 2-3 dakika ön camımıza misafir olan zürafalar sonrasında yavaş yavaş yollarına devam ettiler. Tabi biz de…



Hayatımdaki en keyifli deneyimlerden birisiydi onların evine misafir olmak. Bu duyguyu yaşadıktan sonra tabi Afrika’da safari isteğim kat ve kat arttı fakat Avrupa’da safari deneyimimiz de oldukça etkileyici ve keyifliydi. Yolunuz buralara düşerse mutlaka bu fırsatı değerlendirin ve bir gününüzü Beekse Bergen Safari Park’a ayırın.







