Doğayla iç içe izole tatil

BUNGALOVE CAMP / SEFERİHİSAR

Konum olarak Sığacık ve Akarca'nın ortasında bulunan, tamamı meyve ağaçlarıyla kaplı bir alan. Bahçe içindeki bungalovları ile övgüyü bir hayli hak eden kamp alanında mandalina ağaçlarının enfes kokusuyla güne enerjik başlayabilirsiniz. Bungolovların hepsinde mutfak gereçleri bulunmakta. Tesiste yeme-içme hizmeti sunulmadığı için kendi menünüzü oluşturabilir ve doğayla baş başa harika teraslarınızda anın tadını çıkarabilirsiniz. Bungolove Camp size üç tip konaklama seçeneği sunuyor;







Bungalove mini: 9 metrekare iç alana ve terasa sahip. Günlük ücret 300 lira.

Bungalove Midi: 18 metrekare iç alan, 6 metrekare balkon ve asma kata sahip. Günlük ücreti 400 lira.



Bungalove maxi: 21 metrekare iç alana ve terasa sahiptir. En büyük ev çeşitlerinden… Odanın günlük ücreti 400 lira. Belirtilen fiyatlar kişi başı değil, oda fiyatı.









ALBİZİA HOTEL / GÖKOVA

Albizia Boutique Hotel, Gökova'da doğa içinde, küçük bir arazi üzerinde kurulmuş ve farklı konseptlerde odalarıyla hizmet sunan bir tesis. Dalaman Havalimanına 68, Marmaris'e 28 km ve Akyaka'ya 6 kilometre mesafede yer alıyor.

Doğa içinde keyifli bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi olan Gökova’ da uzun yürüyüşlere çıkabilir ve enerjinizi atabilirsiniz. Otel lokasyon olarak doğanın sakinliği ile kucaklaşmak için tasarlanmış. Eşsiz manzaralı geniş bir bahçe içerisine kurulu, yoga ve meditasyon programları ile ruhunuzu dinlendirip, yaşamsal farkındalıklarınızı arttırabilirsiniz.







Dört adet Tiny House (Karavan tipi banyo ve mutfaklı minik evler), dört tane de jakuzili suit ve sekiz adet deluxe oda ya sahip. Fiyatlar ortalama iki kişi bir gece 750-1000 lira arasında değişiyor.

LA CASA VERDE BUNGALOWS / FOÇA

Eski Foça Yolu üzerinde yer alan işletme yıllardır kahvaltı salonu olarak hizmet veriyormuş. Geçen yıldan itibaren butik konaklama hizmeti vermeye başladı. La Case de Papel dizisinden esinlenerek tasarlanan bungalovlar, adını dizideki karakterlerden alıyor. Hepsinin kendisine has tarzı var.









Evli bir çift tarafından işletilen tesiste yemekler dâhil her şeyle kendileri bizzat ilgileniyorlar. Kusursuz hizmet anlayışı ve misafirperverlikleri ile hizmette daima önde olma amacını benimsemişler. Kahvaltı ve akşam yemeği dâhil olmak üzere fiyatlar kişi sayısına göre 600 -2400 lira arasında değişiyor.