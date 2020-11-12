Fethiye’nin muhteşem doğasında 12 ay boyunca aktiviteli ekolojik tatil

Özellikle doğanın önemini daha da anladığımız şu dönemde yaygınlaşmasını umduğum ekolojik tatil konseptinden bahsedeceğim size… Ekolojik tatil, doğada ayak izi bırakmadan her besini doğal haliyle yiyip ekolojik mimari yaklaşımıyla tasarlanan taş ve ahşap evlerde konakladığınız, özetle şehir hayatından kurtulup tam anlamıyla doğaya döndüğünüz bir tatil konsepti. Ekolojik tesislerde yediğiniz tüm yemekler tarladan katkısız olarak gelir, su ısıtmak ve elektrik için güneş enerjisi kullanılır, ısınma için odun sobası kullanılır ve günün sonunda doğada zararlı bir iz bırakmamış olup sadece doğanın keyfini çıkarırsınız.









Babakamp

Ölüdeniz’den 13 km. uzaklıktaki Babadağ yamaç paraşütü ile meşhur olsa da Dünya Kültürel Mirasını Koruma Vakfı’nın koruma altına alınması gerektiğini savunduğu 100 dağdan biri. Bunun nedenlerinden biri son buzul çağında mucizevi olarak izole kalarak ön buzullaşma dönemini geçirmediği için zengin orman ve bitki örtüsüne sahip olması. Adını Babadağ’dan alan Babakamp 1300 metre rakımında Akçaovacık Yaylası’nda bulunuyor. Tesise ilk vardığınızda doğaya uygun yapılmış estetik ekolojik evler ve keçiler karşılıyor sizi.









Evlerdeki su dağların heybetinden dolayı çekilmesi çok zor olan incecik elektrik teli gibi gözüken borularla dağdaki bir kaynaktan, elektrik ise güneş enerjisi ile sağlanıyor. Isınma ise her gün odanıza bırakılan odun ve kozalaklarla...



Dağların arasında, yerleşim olmayan bu kadar izole bir yerde sadece doğal kaynaklar kullanılarak enerji üretilmesi sizi çok etkiliyor. Geceleri tüm yıldızları görebildiğiniz dağın ve doğanın içinde mucizevi bir yer. Bulutların üzerindeki terasına çıktığımda gördüğüm panoramik manzara Türkiye’de gördüğüm en etkileyici manzaralardan biri olabilir. Yaylada veya bölgede üretilen doğal ve taze malzemelerle odun ateşinde ya da fırında pişen yemekler de oldukça lezzetli.







12 ay farklı bir keyfi olan Babakamp’ta doğa içinde yapabileceğiniz birçok aktivite bulunuyor. Likya Yolu’nun geçtiği Babadağ’da uzun ya da kısa trekkingler yapıp manzaranın ve gün batımının keyfini çıkarabilirsiniz. Diğer bir seçenekte Babakamp’ın organize ettiği cip safarilerle Babadağ’ı keşfetmek. Babakamp’ta biri orman içinde diğeri kapalı iki fitness alanı ve bir tuzlu su yüzme havuzu bulunuyor. Yogadan, ağırlığı, voleyboldan, denge yürüyüşüne kadar aklınıza gelebilecek birçok sporu dışarda ve içerde yapmanıza imkan sağlıyor. Tesis 4 mevsime uygun olmasından dolayı yıl boyunca birçok ses, meditasyon, yoga ve fitness kamplarına ev sahipliği yapıyor. Şehir hayatında uzakta hem büyülü bir doğa içinde hem de konforlu bir tatil için Babakamp’ı listenize mutlaka eklemelisiniz.









Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği

Fethiye’de 12 ay ekolojik tatil yapabileceğiniz diğer bir adres ise Fethiye'nin Yanıklar Köyü’nde çam ormanlarıyla çevrili bir vadinin içindeki Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği. Fethiye’ye 15 km uzaklıkta 42 dönüm arazi içerisindeki tesiste ekolojik yöntemlerle sebze ve meyve yetiştiriliyor. Konaklama ise ahşap ve kerpiç evlerde yapılıyor. Dilerseniz çadırla konaklama imkanı da bulunuyor. Iki adet çok amaçlı salonlarında yoga kamp ve inzivalarına, dans, terapi ve meditasyon çalışmalarına ve yaz aylarında ailelerin de katıldığı çocuk kamplarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda 28 Ekim -1 Kasım tarihleri arasında bu sene ikincisi düzenlenen Pastoral Vadi Eko Yoga Festivalini organize etti. Bu festivalde klasik yoga kamplarından farklı olarak yoga, meditasyon, şifa pratikleri ve dans atölyelerinin yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamaları, kerpiç ev yapım ve arıcılık atölyesi gibi ekolojik yaşamla ilgili birçok farklı alanda atölyeler yapıldı.

Daha önce çiftlik yaşamı içinde bulunmadıysanız ya da kentin yoğun temposundan uzaklaşmak istiyorsanız doğal ortamda, doğal yemeklerle hem hobilerinizi yapıp hem dinlenebileceğiniz ekolojik tatilin adreslerinden biri Pastoral Vadi.