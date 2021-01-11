Çocuğum en iyi tatil arkadaşım...

Küçük bir gezgin yetiştirmenin püf noktaları

Öncelikle şunu söylemeliyiz bu işe çocuk küçükken başlamazsanız bir yaştan sonra alıştırmak zor. Çocuğunuzla yollara en geç 1 yaşındayken çıkmaya başlamak en ideali. Biz ilk bir haftalık araba yolculuğumuzu Mert 2 aylıkken yaptık. Uzaklara gitmedik, mesafeleri kısa tuttuk, bol mola verdik, gece az uyuduk uykusuz gezdik ama çok da güzel gezdik. O gün bu gündür geziyoruz.









Peki, “çocukla gezmek için önerileriniz var mı?” derseniz kesinlikle var. Biz çocuğumuz gezmeyi, yollarda olmayı sevsin ve biz de onunla gezmeyi sevelim diye özel bir çaba da harcadık, stratejiler geliştirdik, planlamalar yaptık. Yıllar içinde uyguladıklarımız ve öğrendiklerimizi ise sizlerle paylaşmak istedik.









Bavul düzenlemesi

Bir kere bizim gibi geziniz süresinde farklı farklı otellerde kalacaksanız her gün otellere koca koca bavullar çıkarmak büyük işkence bir de çocuk olunca eşyası da artıyor. O yüzden odaya çıkacak küçük bir bavul alıp, arabada kalacak büyük bavuldan küçük olanına eşya geçirerek hafif bir bavulu otele çıkarmak büyük kolaylık oluyor.









Ufak sürprizler

Çocukların gün sonu otelde bulacağı ufak hediyeler de onların gezilerine heyecan katıyor ve gezileri iple çekmelerini sağlıyor. Bu hediyeler fiyatta küçük değer de büyük olabilir. Örneğin çocukların çıkartmalar sevdiği dönemde otel odalarına çıkartmalar saklayıp onun bulmasını isteyebilirsiniz gün sonu ödülü gibi. Biz Mert küçüklüğünden beri bu oyunu sürdürüyoruz. Artık bizim koyduğumuzu anlıyor ama yıllarca otelin hediyesi sandı. Bu gezme işine heyecan ve sürpriz faktörü katıyor.









Keşfetme aşkı

Çocuğunuzun keşfetme sevgisini arttırmak ve ona gezmek için bir amaç yaratmak da önemli oluyor. Biz Mert’e büyüteç, ufak bir fotoğraf makinası, dürbün hatta son sene ufak bir de yolculuk mikroskobu aldık. Ayrıca ufak boyutlarda; kuşlar, böcekler, çiçekler, ağaçlar, mantarlar kitaplarımız var. Gündüz fotoğrafını çektiği ya da örneğini topladığı şeyleri akşam otelde kitaplarda buluyoruz, işaretliyoruz, okuyor ve inceliyoruz. Bu inanılmaz heyecanlı ve eğlenceli bir faaliyete çeviriyor gezmeyi.









Gezi harçlığı

Ayrıca çocuğun yaşına ve bütçenize göre makul bir günlük gezi harçlığı vermek de çok etkili oluyor. Bununla ufak şeyler alabiliyorlar kendilerine. Biz buna 5 yaşında başladık. Hem biriktirmeyi de öğreniyorlar. “İster günlük harca istersen biriktir, haftaya daha güzel bir şey al” diyoruz. Mert genelde biriktiriyor. Hem de kendini daha bağımsız hissediyor. Bahsettiğimiz miktar çok değil günlük 5 -20 TL arası yeterli.

Çocuğunuzun da söz hakkı olsun

Bir de çok önemli bir nokta çocukla gezildiğinin unutulmaması ve ona da seçim hakkı verilmesi. Tek başınızda gezdiğiniz müzelere konserlere gidemeyecek, çok ufakken bazı restoranlarda rahat edemeyecek, aynı tempoda gezemeyeceksiniz. Onun yerine çocukla rahat edebileceğiniz yerlere, açık hava müzelerine gidip, çocuğa uygun oteller seçmek herkes için tatili daha keyifli hale getiriyor kesinlikle. En azından her iki günde bir onun seveceği bir aktivite yaratmak da çok önemli. Birlikte gezip, birlikte eğleneceğiniz gezi arkadaşınız o, işte bu nedenle tatil rotasının ve içeriğinin herkese göre planlanmış olması çok önemli. Böyle olunca uzun yollar, uzun tatiller çocuk için sonunda eğleneceği keşfedeceği ve yeniden gitmek isteyeceği bir serüvene dönüşüyor.









Çocuğun yaşına uygun seçimler

Yine bizim deneyimle öğrendiğimiz bir konu, küçük yaşlardaki çocuğa tehlike oluşturmayacak ve endişe etmekten keyif almayı unutacağınız yerlere ve etkinliklere gidilmemesi gerektiği. Örneğin 2 yaşında tehlike nedir bilmeyen ve fişek gibi koşup kaybolan bir çocukla, dalgalı bir plajda, hızlı akan bir nehir kenarında veya bir teknede tatil yapmak sizleri muhtemelen yoracaktır.





Rahat ama hazırlıklı olmak

Yemek konusunda da biraz rahat olmak gerekiyor yollarda. Bizim bu konulardaki genel rahatlığımız tatillerde işe yarıyor. Uzun yol tatillerinde her gün en sağlıklı, en ideal yemekleri bulamıyorsunuz, yemek düzeni kayıyor ve öğünler atlanabiliyor. Bir kere çoğu annenin zaten yaptığı gibi arabada atıştırmalık bir şeyler hep bulunmalı. Biz bunu bir adım daha ileri götürdük. Türkiye’de dağ bayır gezerken restoran bulmakta zorlandığımız için kamp gaz ocağı, tencere-tabak seti, bozulmayacak makarna gibi malzemelerle geziyor ve gerektiği zaman yemeğimizi yollarda da yapabiliyoruz.









Ekipmanları hazır edin

Özellikle bebekle gezecekler için de bir önerimiz var. Mert daha ufakken yanımıza ufak yol tipi, hem çakmaktan hem prizden çalışan, buharlı sterilizatör, biberon ısıtıcısı gibi aparatlar da alıyorduk. Yolculuk için ayrı hafif ve pratik bir pusetimiz vardı. Uçakla gittiğimiz yerlerde araba kiralarken ek bedelle sunulan çocuk koltuklarına para vermek yerine ikiye ayrılan ve çok hafif bir koltuğu alıp yanımızda götürdük. Hatta Mert ufakken uçağın içine alıp uçakta oto koltuğunda oturttuk Mert’i. Şimdi artık bunların çoğu gerekmiyor ama yaşa göre böyle ihtiyaçları ufak yolculuk modellerini temin etmekte fayda oluyor. Bizim de böyle bir yolculuk kitimiz var. Evde bir kutuda duruyor. Yola hazırlanırken kutuyu çıkarıp gerekli eşyaları oradan alıyoruz.



Oyuncakları unutmayalım

Annelerin babaların zaten bildiği üzere çocukların yaşına uygun, gerektiğinde oyalayabilecek ufak oyuncakları ve aletleri de hayat kurtarıyor yolculuklarda. Otele çıkacak ufak bir oyuncak çantası yetiyor bizde. Hem bu çanta Mert’in sorumluluğunda oluyor. Kendi topluyor odadan çıkmadan önce. Arabada da yaşına göre kulaklık, tablet, dergi, kitap gibi eşyalar çok işe yarıyor uzun yolda.

Birbirinizi daha iyi tanıma ve bağlarınızı güçlendirme zamanı

Ve son olarak en önemlisi bu yolculuklarda çocuklarla bol bol sohbet etmek, iletişim kurmak. Onun için tatillerin en özel yanı anne babalarıyla kesintisiz baş başa olabilmek. Bazı tatillerde tüm aile dağılıp farklı faaliyetler yapabiliyor ama uzun etaplarda bir arabanın içinde, 7-8 saatlik yolculuklarda bu mümkün değil ve mümkün olmaması da güzel yanı. Bizim için bu zamanlar birbirinizi tanıma, bağları güçlendirme fırsatı. Günün bir kısmının onunla sizin birbirinizle yaptığınız faaliyetlere ayrılması hem bu yüzden hem de bu tatilleri iple çekmesi için çok önemli bizce. Arabada oynanacak kelime oyunları, odada yapılacak sohbetler, otel havuzlarında oynanacak oyunlar kısacası birlikte yapılacak faaliyetlerin tamamı bizim gezme felsefemizin merkezinde.







