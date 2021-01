Kendi küçük, macerası bol bir ülke: Tayvan

Tayvan, benim için hep özel ve gitmek istediğim bir ülke oldu. Adını duyduğumda henüz sadece 7 yaşındaydım. Tayvan’a iş seyahatine giden babamın orada neler yaptığını hayal ederek 10 koca gün geçirdim. Bana getirilen hediye oyuncaktan çok, Tayvan’da çekilmiş fotoğraflarla oynadım, hayaller kurdum.









Yıllar geçti ve ben yüksek lisans yapmak için Şangay’a gittim. Şangay’a gittiğimde artık benim için hep özel olan bu küçük ülkeye gitme vakti gelmişti. Şangay’dan Tayvan’ın başkenti olan Taipei’ye yaptığım 2 saat 15 dakikalık uçuş sonunda, havaalanında bulunan vize bürosundan vizeme kolayca başvurup vizemi aldım. Vize başvuru ücreti 25 USD. Vize başvurusu sırasında, iki adet fotoğraf ve vize ofisinden edinebileceğiniz başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Türkiye’den direkt gelecekler, Türk Hava Yollarını’nın İstanbul’dan Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği uçuşu kullanabilirler. Bu direkt uçuşlar yaklaşık 11 saat sürmekte.

Genellikle Taipei’de metrolar saat 6.00’dan 23.00’a kadar sefer yapıyor. Ben de, vize işlemlerim bittiğinde henüz metro çalışma saatleri bitmediğinden şehir merkezine metroyu kullanarak sadece 35 dakikada gittim. Metro kullanımı oldukça kolay. Metro girişlerinde bulunan makinelerden alınabilen ‘Easy Card’ ile ödeme yaparak hem metroya hem de diğer toplu taşıma araçlarına, taksilere ve bisikletlere binebilirsiniz. Taipei’deki güçlü toplu taşıma ağı sayesinde, taksi kullanımı ihtiyacı neredeyse hiç olmuyor. Bu yüzden ‘Easy Card’, Taipei’deki iç ulaşım için kesinlikle turistlerin kurtarıcısı.









Her yeni ülkeye yapılacak seyahat öncesinde olduğu gibi, Tayvan’a ilk kez seyahat edecekler için de ülke hakkındaki genel bilgileri seyahat öncesi edinmek oldukça önemli. Tayvan, 166 irili-ufaklı adadan oluşan Çin, Filipinler ve Japonya’yla komşuluk eden bir ada ülkesi. Bu 166 adadan sadece 13 tanesinin yüzölçümü 5 kilometre kareden büyük ve ziyaret etmeye değer. Bu 13 adanın en çok turist ağarlayanları ise kuşkusuz Penghu, Lanyu, Xiaoliuqiu, Kinmen ve Matsu Adaları. Eğer Tayvan ziyaretiniz için ayırdığınız süre ana ada için fazlaysa, kesinlikle siz de bu adalardan birkaçını ziyaret edebilirsiniz. Ana adadan bu adaların bazılarına feribot bazılarına ise uçak ile ulaşmak mümkün. Bağımsızlığı sadece 23 ülke tarafından tanınan bu ada ülkesinin resmi adı Çin Cumhuriyeti’dir ve resmi dili de Mandarin Çincesi’dir. Taipei’deki insanlar Şangay’dakilerle veya diğer Asya ülkelerindekilerle karşılaştırıldıklarında, İngilizce’ye oldukça hakimler. Neredeyse hiç Çince konuşmaya ihtiyaç duymadan her işinizi İngilizce halledebilirsiniz.

Tayvan; küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen, oldukça gelişmiş ve zengin bir ülke. Ülkede asgari ücret yaklaşık 800 USD ve maaş ortalaması yaklaşık 1300 USD. Bununla birlikte Taipei; Hong Kong, Seul, Singapur ve Tokyo gibi Asya'nın en önemli alışveriş merkezlerinden biri haline gelmiş durumda. Tayvan’da gezerken kendinizi saat kaç olursa olsun, nerede olursanız olun oldukça güvende hissediyorsunuz. Neredeyse her sokakta, takside, otobüste kameralar var. Kameraların yanı sıra, gündelik hayatta Tayvanlıları gözlemlediğinizde kurallara ne kadar saygılı olduklarını ve size güven verdiklerini de görebiliyorsunuz. Diyebilirim ki; Tayvan hem grup halinde hem de yalnız seyahat eden turistler için oldukça güven verici bir ülke.









Tayvan’a gitmeden önce eğer başka bir Asya ülkesi ziyaret ettiyseniz, Tayvan’da ilk gözünüze çarpacak şey Tayvan’ın birçok Asya ülkesine nazaran oldukça temiz ve düzenli oluşu. Tayvan’daki toplu taşıma araçları, parklar, taksiler, sokaklar, pazarlar oldukça temiz. Bu temizliği korumak için ülkede oldukça katı kurallar hakim. Kullandığınız toplu taşıma araçlarında kesinlikle hiçbir şey yiyip içmenize izin verilmiyor. Böylesine temiz bir ülkede, sokaklarda sınırlı sayıda çöp kutusunun bulunması ise oldukça şaşırtıcı. Ancak sokaklarda zaman geçirdikçe, bunun da nedenini anlamaya başlıyorsunuz. Tayvan’da, çöp kutuları yerine günün belirli saatlerinde geldiklerini müzik çalarak bildiren çöp kamyonları mevcut. Bu kamyonlar yüksek sesli müzik çalarak sokak sokak geziyor ve Tayvanlılar çöplerini bu kamyonlara atıyorlar. Bu kurala uymayan, sokak kenarlarına çöp atanlara ise oldukça yüksek miktarda ceza kesiliyor. Tayvan sokaklarında gezerken yüksek sesli müzik çalan bu kamyonları görürseniz, bu kesinlikle çöp toplama mesaisine başlamış çöp kamyonlarıdır. Benim ülkeye gitmeden önce bu konu hakkında bir fikrim olmadığı için, müzikli kamyonların ne işe yaradıklarını anlamam biraz zaman almıştı.

Tayvan’da subtropikal iklim hakim. Kışları soğuk ve kısa, yazları oldukça uzun (Nisan-Ekim ayları arası) ve sıcak. Adada 12 ay boyunca yağmur yağar. Tayvan seyahati için bavul hazırlandığında, ilk konulması gereken şey kesinlikle şemsiyedir. Seyahatiniz hangi mevsime denk gelirse gelsin, odanızdan çıkmadan önce hava durumu nasıl gözükürse gözüksün, yanınıza mutlaka şemsiye almanız gerekir. Aksi halde, kendinizi bir restorana veya bir otel lobisine sığınırken bulabilirsiniz. Tayvan, ünü artık Asya’yı aşmış dünyaca tanınan birçok lezzetin de anavatanı. Bunlardan en biliniri kuşkusuz patenti Tayvan’a ait olan ‘Bubble Tea’. Türkçe’ye ‘İnci Çayı’ olarak çevrilmesine rağmen tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Bubble Tea olarak tanınıyor. Tayvan Taichung’de 1980’lerin başında popülerleşmeye başlayan Bubble Tea, içinde tapioka incileri bulanan ve genelde sütle yapılan bir soğuk çay çeşididir. Siz de benim gibi Bubble Tea tutkunuysanız veya Tayvan’ın en popüler içeceğini ilk defa denemek istiyorsanız kesinlikle ilk durağınız, bu patentli çayın ilk üreticisi olan ‘Chun Shui Tang Bubble Tea’ olmalı. Gittiğim her ülkede itinayla inci çayı denemeleri yapmama rağmen, hiçbiri Chun Shui Tang inci çayı ile mukayese bile edilemez.











İnci çayına ek olarak, kokmuş tofu (stinky tofu), etli noodle/ etli noodle çorbası ve mantılı çorba Tayvan’ın mutlaka denenmesi gereken dünyaca ünlü lezzetlerinden. Taipei’ye gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken birçok durak var. Benim için bunların başında kesinlikle Fil Dağı (Elephant Mountain) geliyor. Fil Dağı, Taipei şehir merkezinde bulunan, ziyaretçilerine yeşilliklerle kaplı yürüme parkuru sunan, Taipei’nin en güzel gün doğumunun ve gün batımının izlendiği eşsiz bir yer. Yürüme parkurunu yaklaşık 25-30 dakikada gibi kısa bir sürede tamamlayıp zirveye ulaştığınızda, benzeri olmayan bir Taipei manzarası sizi karşılıyor.









Taipei’ye gelen turistler tarafından en çok ziyaret edilen başka bir durak ise; kesinlikle Chiang Kai-Shek Anıt Parkı. Bu park içinde, Tayvan Tarihi’nde önemli bir yeri olan Eski Başkan Chiang Kai-Shek adına yapılmış Chiang Kai-Shek Anıt Binası, Tayvan Ulusal Konser Binası ve Tayvan Ulusal Tiyatro Binası bulunmakta. Chiang Kai-Shek Anıt Binası iki kattan oluşuyor. İlk katta Başkan Chiang Kai-Shek’in hayatı, kariyeri ve Tayvan Tarihi ile ilgili birçok belge ve görsel sergilenmekte. İkinci katta ise, Chiang Kai-Shek’in görkemli heykeli ve nöbetçi askerler bulunmakta. Bu anıt binanın merdiveni toplam seksen dokuz basamaktan oluşmakta. Buradaki seksen dokuz sayısı Tayvan’ın unutulmaz Başkan’ın ölüm yaşına tekabül etmekte.

Taipei’de birçok tapınak bulunmakta. Bunlardan en önemlilerinden birisi de Lungshan Tapınağı. Taipei’nin en eski tapınağı olan Lungshan Tapınağı ilk olarak 1738 yılında inşa edilmiş ve günümüzde birçok turistin Taipei’deki ilk durağı olarak gezilecek yerlerin en başında yer alıyor. 2010 yılına kadar dünyanın en yüksek binası ünvanını elinde bulunduran 509 metre yüksekliğindeki Taipei 101, kesinlikle ziyaret edilmeye değer bir diğer yapı. Dünyanın en hızlı üçüncü asansör sistemine sahip 101 katlı Taipei 101, 91. katında bulunan terasından izlenebilecek mükemmel manzarasıyla ziyaretçilerine enfes bir görsel şölen sunuyor.









Taipei’ye gelen her turist mutlaka en az bir öğün yemeğini gece pazarlarından birinde yemekte ve alışveriş için de yine bu pazarları tercih etmekte. Taipei’de yaklaşık 70 adet gece pazarı bulunmakta. Bunlardan en bilinirleri kuşkusuz; Shillin, Raohe ve Huaxi Gece Pazarı. Shillin Gece Pazarı her gün 15.30’dan 1.00’a kadar, Raohe Gece Pazarı her gün 16.00’dan 00.00’a kadar, Huaxi Gece Pazarı her gün 6.00’dan 22.00’a kadar hizmet vermekte. Gece pazarlarına ek olarak, birçok turist hediye almak ve alışveriş yapmak için Wanhua Bölgesi'nde bulunan Ximending’i de ziyaret ediyor. Ximending, hareketli ve renkli atmosferiyle her gün binlerce turiste ev sahipliği ediyor.









Küçük olmasına rağmen kendisini tam olarak anlamak için günlerin yetmediği bu eşsiz ülke, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırlamak, onlara unutulmaz bir macera sunmak için hazır. Tayvan’ın sıradaki misafiri neden siz olmayasınız?