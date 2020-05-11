Tonya'nın gizli kalmış doğa harikası: Canikdere Şelalesi

Şimdi bu güzel yolu yeniden gitmek o kadar isterdim ki ama maalesef evlerdeyiz. Yalnız normalleşme adımları atılıyor ve mayıs sonrası sanırım her şey biraz daha güzel olacak gibi… Ben de geçen yıl bu zamanlar gittiğim Canikdere Şelalesi’ni size anlatmak istedim. Burayı mutlaka not edin, çok seveceksiniz…









Şelalenin olduğu bölge, hiçbir iş makinası girmeden, ağaç kesilmeden, şantiyeye dönmeden yapılan Türkiye’deki tek örnek. Doğaya asla müdahale edilmeden üstüne yapılmış. 2019 yılında açılan yürüyüş yolu sayesinde de ilçe turistik bir yer olmuş. ‘Tonya’ adı Pontus Rum Devleti zamanından kalmış. Zamanın Rum beyi kızı Tonya’ya bölgeyi çeyiz olarak hediye etmiş. Zaman içinde de ilçenin adı Tonya olarak anılır olmuş. Eskiden Canikdere Şelalesi’ne gidebilmek çok zormuş. Oraya yürümek saatler aldığı gibi yolun zorluğundan dolayı da çok az insan gidebiliyormuş. Şimdilerde bu doğal yürüyüş yolu sayesinde 10 dakika da şelaleye varıyorsunuz. Canikdere Şelalesi’ne giriş ücreti bulunmuyor. Yürüyüş yolu boyunca yer yer balkonlar yapılmış. Aralıklı olarak oturup çay içebileceğiniz yerler var.









Canikdere doğal yürüyüş yolu Fol Deresi kenarından kıvrıla kıvrıla şelaleye kadar gidiyor. Zaten şelale de Fol Deresi üzerinde bulunuyor. Yürüyüş yolu 1800 metre. Manzaralar gerçekten enfes. Yanınıza fotoğraf makinası ya da iyi fotoğraf çeken bir telefon almazsanız üzülürsünüz. Ekipten arkadaşlarla sohbet ede ede, fotoğraf çeke çeke ilerlemiştik ve yürüyüşümüz yarım saat bulmuştu. En sonunda şelale uzaktan göründüğünde yaşadığım mutluluk hâlâ dün gibi aklımda…







Şelale gördüğüm zaman dayanamayıp suya atlamak gibi bir huyum vardır ancak o dönem hem hava soğuk hem de şelalede yüzmek yasaktı. Bir gün önce yağan yağmurdan dolayı da biraz bulanık akıyordu ama şelale güzelliğinden bir şey kaybetmemişti.









Burayı acele etmeden sindire sindire gezmelisiniz. Zaten yürüyüş yolu sizi zorlamıyor ve çok uzun saatler yürümeniz gerekmiyor. Neden koşasınız ki? Tonya’ya kendi aracınızla gelebileceğiniz gibi toplu taşımayla da ulaşabilirsiniz. Canikdere Şelalesi Tonya merkeze oldukça yakın olduğu için toplu taşıma sizi zorlamayacaktır. Aynı zamanda bölgede çeşitli tur firmaları buraya tur da düzenliyor. Hazır yola çıkmışken bölgedeki pek çok yeri de görebilirsiniz bu sayede.