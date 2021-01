Dünyanın en çılgın partisi için geri sayım başladı

Karnaval zamanı oteller beş günlük paket halinde ücret teklif ediyorlar. O yüzden çok önceden internet rezervasyonunuzu yapmak ve hatta satın almanız gerekiyor. Karnaval arasında ayrılacaksanız yine aynı paket ücretini talep edebilirler. Hele Cobacabana, İpenama ve Lebnon gibi bölgelerde oteller kesinlikle 5 günlük paket fiyat olarak teklif sunuyor. Bilesiniz!









Yılın bu mevsimindeki hava koşulları açık hava aktivitelerini ciddi oranda kısıtlıyor. Nem oranının yüksek olması sebebiyle dışarıda keyifli bir gezinti yapma ihtimaliniz çok az. Bir süre sonra kapalı veya klimalı bir ortama girip normalize olma ihtiyacı duyuyorsunuz. Böylece bu giriş çıkışlar da insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Her yönüyle ilginç bir karnaval

‘Bloco de Carnaval’ yaygın kullanılan bir terim olmasıyla beraber şehirdeki karnaval programı anlamına geliyor. Ama nasıl? Bir büyük aracın içinde müzik ve dans platformu oluyor, araç süsleniyor, maskeler ve renkler her yerden görülebilir ve bu araçlar farklı meydanlarda gezinti yaparak halkı eğlendiriyor. Tabii gösteri araçlarının etrafı ana baba günü gibi… Etraf o kadar kalabalık oluyor ki kimse yanında çanta taşımıyor, her an bir olay başına gelebilir diye.









Belki de başka enteresan nedenler vardır. Zaten o kostümlerde çanta nerede korunacak? Sanki evden kostümleri giyip çıkıp geliyorlar ve sokakta kalıyorlar... Bir de kostüm deyince yanlış anlaşılmamalı. Özel yapılmış bir elbise olduğu gibi acayip aksesuarlarla donanmış tuhaf örnekleri de görülüyor. Cadı, melek, Külkedisi, Heidi, uzaylı, şeytan ve denizkızı, korsan, din adamı, rahibe, emzikli bebek gibi... Özellikle erkekleri çok komik kıyafetlerle görebilirsiniz.

‘Bloco de carnaval’ internet sayfasında beş gün boyunca saat saat nerede ne aktivite var öğrenebilirsiniz. Hemen hemen şehrin her yerinde renkli ve komik kıyafetler giymiş, sıra dışı olmaya çalışmış insanlar göreceğiniz garanti… Hem yerli halk hem de turistler gün boyunca programlara katılıyor, coşkulu müzik ve dans eşliğinde keyifli vakit geçiriyorlar.







Özel ve büyüleyici bir gösteri

Sokak partileri dışında ‘Sambodromo’ denilen ve sadece Rio Karnavalı zamanı kullanılan bu stadyumda inanılmaz kostümlerle itina ile hazırlanılmış özel gösterilerle geçit yapılıyor ve izleyenleri hayran bırakıyor. Çünkü bu geçit töreni için bir sene boyunca okullar özel olarak hazırlanıyor. Gerçekten olağanüstü ve etkileyici büyük bir gösteri... Bilet fiyatları geçen yıl 500 Euro’dan başlamıştı. Bu yıl da en az bu kadardır.









“Sambodromo” stadyumu biletlerini Türkiye’den temin etmek çok zor olabilir ama burada otellerde ve sokaklarda kolayca satılıyor. Bir diğer seçenek ise karnaval turu olarak gezi satın alınırsa bilet de dâhil olabilir. Araştırmak gerekiyor.

Güvenlik önlemleri karnaval zamanı daha da artıyor

Öte yandan güvenlik konusunu girince, her yerde güvenlik memuru bulunuyor. Örneğin, bir kafede kahve içeceksiniz veya bir mağazada alışveriş yapacaksınız sizi önce bir güvenlik memuru karşılıyor. Ama asık suratlı ve ürkütücü değiller. Her yerde renk renk giyinmiş polislere ve güvenlik görevlilerine rastlayabilirsiniz. Bu biraz daha güven veriyor.









Karnaval zamanı daha farklı bir Rio De Janeiro

Rio De Janerio bu zamanda çok hareketli. Yerliden çok yabancı turist bulunuyor. Genç ve orta yaşlı bir yana yaşı yüksek olanlar da sokaklarda. Müzik, dans, eğlence… Enerjinin yettiği kadar sokakta kalabilirsiniz, istediğiniz kadar bağırma çağırma serbest... Tabii ki etrafa zarar vermeden… Planlarınızı yapın bu eğlence kaçmaz...